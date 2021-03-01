



"Yönettiği varlıkların değeri 141 milyar doları geçen DoubleLine'nin CEO'su ekonomileri altın ya da doların değil, Bitcoin'in toparlayacağını açıkladı. Bitcoin'i rezerv olarak ekleyen şirketlerin sayısı giderek artarken, daha önce ilgi duymayan yatırımcılar ve yöneticililer de kripto para biriminin potansiyeli olduğunu kabul etmeye başladı.

"Hindistan'ın en büyük kamu bankası olan State Bank of India(SBI), ödemelerini verimli hale getirebilmek adına JPMorgan'ın Blockchain ödeme ağına katılıyor. Bankanın amacı, ödemelerini hızlandırmak ve maliyetlerini aşağıya çekmek. Ethereum tabanında bulunan bu ağ, yaklaşık olarak 100 bankanın sistemine entegre edilmiş durumda. Bankalar, kitlelerin artan hız ve düşük maliyet talebiyle blockchain çözümünü neredeyse zorunlu olarak kullanmaya başladı.