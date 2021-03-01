Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 11 ilde 1.143 konut satışı açık satış, kuralı satış ve açık artırma yöntemiyle devam ediyor. Bu bağlamda daire fırsatları ev almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Kurum her yıl on binlerce vatandaşı uygun fiyatlarla konut sahibi yapıyor. TOKİ tarafından yapılan son duyuruda 11 ilde uygun fiyatlarla konut satışı yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Ev almak isteyenler ise konu hakkında yapılan açıklamayı detaylı bir şekilde öğrenmek istiyor. TOKİ'nin yaptığı son duyurudaki bilgileri, başvuru şartlarını ve satışın yapıldığı illeri öğrenmek isteyenler araştırmalarına devam ediyor. Başvuru yapacakların belirlenen tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvuru yapmasının yeterli olacağı ifade edildi.
TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?
TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.
TOKİ ALT GELİR GRUBU DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN SATILAN UCUZ KONUT PROJELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türk vatandaşı olmak,
Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,
Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,
Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,
Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,
Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).