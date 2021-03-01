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    • Ekonomi
    • 01.03.2021 12:02
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    • 01.03.2021 12:02
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    Aylık çok cüzzi taksitlerle ev sahibi olun, başvurular başladı! ’den büyük müjde! İşte e-devlet başvuru ekranı

    Aylık çok cüzzi taksitlerle ev sahibi olun, başvurular başladı! İşte e-devlet başvuru ekranı! () bazı şehirlerde uygun maliyetli daireleri satışı yapıyor. Bu bağlamda daire satışı yapılan şehirlerden konut almak isteyen vatandaşlar ilanlara göz atıyor. TOKİ son olarak yapılan açıklamada ve internet sitesinde yer alan bilgilerde 2021 senesi ev müracaatlarının başladığı ve bazı şehirlerde vaatndaşların uygun maliyete konut sahibi yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Ev sahibi olmak isteyenler ise hangi illerde konut satışı yapıldığını ve başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

    Aylık çok cüzzi taksitlerle ev sahibi olun, başvurular başladı!

    Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 11 ilde 1.143 konut satışı açık satış, kuralı satış ve açık artırma yöntemiyle devam ediyor. Bu bağlamda daire fırsatları ev almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Kurum her yıl on binlerce vatandaşı uygun fiyatlarla konut sahibi yapıyor. TOKİ tarafından yapılan son duyuruda 11 ilde uygun fiyatlarla konut satışı yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Ev almak isteyenler ise konu hakkında yapılan açıklamayı detaylı bir şekilde öğrenmek istiyor. TOKİ'nin yaptığı son duyurudaki bilgileri, başvuru şartlarını ve satışın yapıldığı illeri öğrenmek isteyenler araştırmalarına devam ediyor. Başvuru yapacakların belirlenen tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvuru yapmasının yeterli olacağı ifade edildi.

    TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

    TOKİ ALT GELİR GRUBU DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN SATILAN UCUZ KONUT PROJELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Türk vatandaşı olmak,

    Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,

    Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

    Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,

    Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,

    Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).

        EN UCUZU

        TOKİ'nin satışta olan konutlarından en uygun fiyatlıları şu şekilde:

        BAŞVURU

        TOKİ konut başvuruları e Devlet üzerinden alınıyor.

        https://www.turkiye.gov.tr/toki-konut-is-yeri-basvurusu

        Başvuru yapacak adayların yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açması ve başvurusunu yapması gerekmektedir.

        Başvuru şartları şu şekilde belirlendi;

        Söz konusu projeler kapsamında, satışa çıkarılacak olan konutlar için her hane halkı bir başvuruda bulunacaktır. Bu bakımdan kişinin kendisi, eşi ve velayeti altında çocukları adına, tek bir başvuru yapılmaktadır. Aynı hane halkı içinde farklı başvurular değerlendirmeye alınmaz, geçersiz kabul edilir.
        Başvuru ve satın alma sözleşmesinin imzalandığı tarih kapsamında kişinin kendisi, eşi ya da velayeti altında olan çocukları üzerine tapuya kayıtlı olan kat irtifaklı, kat mülkiyetli, bağımsız bir bölümün ya da müstakil bir konutun bulunmaması gerekmektedir. Fakat kat irtifakı ya da kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ya da velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile birlikte hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışındadır. Kişinin anne ve babasına ait olan tapu kapsam dahilinde değildir.

        Kişinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocukların daha önce TOKİ tarafından satılan bir konutu çekiliş ya da diğer satın alma yöntemleri alma almamış olmaları gerekmektedir.

        Satış işlemleri esnasında konut alıcısı olan kişi, kendisine, eşine ve velayeti altında olan çocuklarına dair tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün olmadığına dair sözleşme imzalayacaktır. Sözleşme vekaleten yapılacağı durumlarda, adına sözleşmeyi imzalayacak olan kişi için adıma gayrimenkul satış sözleşmesi imzalamaya yetkilidir ya da adıma gayrimenkul alımı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya yetkilidir ifadesini içerecek olan noter onaylı vekaletname ve vekil olan kimsenin de nüfus cüzdanı olması gerekmektedir. Vekalet dışında, söz konusu proje için başka isimler imza atamamaktadır. Başvuru yapan adayların, projenin bulunduğu il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmaları gerekmektedir ve ikametlerinin de projenin bulunduğu il ya da ilçe nüfusuna kayıtlı olmaları gerekmektedir. Bunun dışında, 1 yıldır ikameti bulunmayan iller ya da ilçeler için başvuru yapılmayacaktır.

        Başvuru yapacak kişinin başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olması, alt gelir konut grubu için ise 25 yaşını bitirmiş olması gerekmektedir, üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

        Aylık hane halkı geliri en fazla 5.500 TL olmalıdır. Bunun dışında kalan ve daha yüksek hane halkı gelirine sahip olan haneler başvuru yapamayacaklardır.

            100 BİN UCUZ KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN OLACAK?

            Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 100 bin konut projesine dair açıklama yapmıştı. Murat Kurum açıklamasında dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için yapılacak projede 100 bin kişi faydalanacak dedi. 2021 yılında yapılacak 100 bin konut ise 81 il genelinde yer alacak.
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            Haberler Ekonomi Aylık çok cüzzi taksitlerle ev sahibi olun, başvurular başladı! TOKİ’den büyük müjde! İşte e-devlet başvuru ekranı