Aman dikkat! Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! O paraları ödemeyin! Çünkü ev sahibi ödeyecek. Kiracı ve ev sahipleriyle ilgili flaş açıklama! Kiracılar ödemek zorunda değil. Ev sahiplerinin karşılaması gerekiyor. Aidatta, asansörün yenilenmesi, havuzun yapısal arızasının çözümü, bahçeye ağaç dikimi gibi ev sahibinin ödemesi gereken ortak site giderleri yer alıyor olabilir. Oysa bu giderleri kiracının değil ev sahibinin ödemesi gerekir. Günümüzde çok katlı binalarda yaşam her geçen gün yaygınlaşmaya devam ederken apartmanlarda en çok yaşanan sorunların başında ise aidat ödemeleri yer almaktadır. Apartman aidatı ödenmemesi nedeni ile kat malikleri arasında anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir.
Armutçu'nun ilgili yazısı şu şekilde:
Önce okurum M.Z.'nin sorusu:
"Bir sitede kiracıyım. Asansör bozuldu ve yenisi yapılıyor. Site bahçesinde ağaçlar dikiliyor. 400 lira olan aidat 600 liraya çıktı. Yeni asansörün, site bahçesindeki peyzajın parasını ev sahibi yerine ben ödemiş olmuyor muyum? Ne yapabilirim?"
AİDAT HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENİR?
Okurum E.E. ise apartmanda oturuyor, aidatın nasıl ve neye göre belirlendiğini öğrenmek istiyor. E.E.'nin sorusu şu:
"Giriş katında oturuyorum. Bina 3 katlı, asansör yok. Biz aidat ödemesini kata göre yapıyorduk. Yani giriş kattan düşük, yüksek kattan yüksek aidat toplanıyordu. Bu hesaplama doğru mu?"
KMK'DA KATA GÖRE AİDAT TOPLAMA UYGULAMASI VAR MI?
Okurum E.E. ve diğer okurlarımın benzer sorularını Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) hükümleri ışığında yanıtlamak mümkün. Aidatı apartman ve sitelerin aylık/yıllık giderlerini karşılamak için kat maliki ya da kiracılardan toplanan bedel olarak tanımlamak mümkün. KMK'nın "Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma" başlıklı 20. maddesindeki aidatın (avans) ne şekilde toplanacağı açıkça düzenlenmiş durumda. Bakın şöyle:
"Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:
a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa (aidat) eşit olarak
b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.