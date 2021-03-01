Aman dikkat! Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! O paraları ödemeyin! Çünkü ev sahibi ödeyecek

Armutçu'nun ilgili yazısı şu şekilde:

Önce okurum M.Z.'nin sorusu:



"Bir sitede kiracıyım. Asansör bozuldu ve yenisi yapılıyor. Site bahçesinde ağaçlar dikiliyor. 400 lira olan aidat 600 liraya çıktı. Yeni asansörün, site bahçesindeki peyzajın parasını ev sahibi yerine ben ödemiş olmuyor muyum? Ne yapabilirim?"

AİDAT HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENİR?



Okurum E.E. ise apartmanda oturuyor, aidatın nasıl ve neye göre belirlendiğini öğrenmek istiyor. E.E.'nin sorusu şu:



"Giriş katında oturuyorum. Bina 3 katlı, asansör yok. Biz aidat ödemesini kata göre yapıyorduk. Yani giriş kattan düşük, yüksek kattan yüksek aidat toplanıyordu. Bu hesaplama doğru mu?"