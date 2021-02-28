Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.02.2021 11:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2021 11:29
    ABONE OL

    : Musluk kapandı! 2021 , , , , , ihtiyaç, kredisi faiz oranları cep yakıyor

    1 Mart son dakika kredi haberi: , ihtiyaç, kredisi faiz oranları cep yakıyor. Koronavirüs salgının tüm dünyayı tesiri altına almasına devam ediyor. 'yi de ekonomik olarak etkilemeye devam eden koronavirüs salgını sürecinde, vaatndaşlar bazı ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sağladığı kredi paketlerini kampanyalarından faydalanmak istiyor. , , , , , ve güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir.

    takvim.com.tr
    Son dakika haberi: Musluk kapandı! Faiz oranları cep yakıyor

    1 Mart son dakika kredi haberi: Konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları cep yakıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların 1 Mart 2021 Pazartesi güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek koronavirüsten kaynaklanan sıkıntılarla birlikte bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA,TEB, Akbank ve Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar? 1 Mart 2021 Pazartesi bankaların güncel kredi faiz oranları. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir.

    1 MART 2021 BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

    Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bu süreçte koronavirüsten dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen ve taşıt kredisi çekerek otomobil almak isteyen vatandaşlar, en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor

    1 MART 2021 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

    İş Bankası İhtiyaç Kredisi: Bankanın sigortalı verilen ihtiyaç kredisi faiz oranı aşağıda yer almaktadır.

    İhtiyaç kredisi: 1.50

    İş Bankası Taşıt Kredisi: Bankanın resmi internet sitesinde sunulan taşıt kredi oranları vade farkına göre değişebiliyor.

    Taşıt kredisi: 1.55

    İş Bankası Konut Kredisi: Konut kredisi faiz oranı ise sigortalı ve sigortasız olarak değişiyor.

    Konut kredisi sigortalı: 1.40

    Konut kredisi sigortasız: 1.45

        1 MART 2021 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

        Direkt kredi: 2.03

        İhtiyaç kredisi: 1.96

        Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)

        Konut kredisi: 1.39

        Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

        1 MART 2021 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

        Konut kredisi: 1.41

        Taşıt kredisi: 1.49

        İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

        1 MART 2021 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

        İhtiyaç kredisi: 1.45

        Taşıt kredisi: 1.49

        Konut kredisi: 1.40

        1 MART 2021 PAZARTESİ BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

        Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu.

        1 MART 2021 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

        Ziraat Bankası Konut Kredisi: Bankanın beş farklı konut kredisi bulunuyor. Emeklinin Artı Kredisi, Çalışanın Artı Kredisi, Konut Ürün Paketi, Sıfır Konut Kredisi ve Konut Kredisi şeklinde verilen kredilerden en çok alınan krediler şunlar:

        Konut kredisi: 1.52

        Sıfır Konut Kredisi: 1.42

        Ziraat Bankası Tüketici Kredisi: Bankanın dört farklı tüketici paketi bulunuyor. Tüketici faiz oranları bu paketlere göre değişiyor. Bu paketler; Çalışanın Artı Kredisi, Emeklinin Artı Kredisi, Tüketici Kredisi ve Tüketici Ürün Paketi olarak veriliyor. En çok kullanılan tüketici kredisi oranı ise;

        Tüketici kredisi: 1.68

        Ziraat Bankası Taşıt Kredisi: Diğer taşıt kredisi ürün paketi, kaskolu, kaskosuz ve taşıt ürün paketi olarak farklı kategorilerde verilerek oranları değişiyor.

        Taşıt kredisi (Kaskolu) : 1.64

        Taşıt kredisi (Kaskosuz) : 1.66

        Ziraat Bankası'nın diğer kredi oranları bankanın resmi internet sitesi üzerinden "Kredi Hesaplama" başlığı altında yer alıyor.

            1 MART 2021 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

            Halkbank İhtiyaç Kredisi: Bankanın ihtiyaç kredi oranları; Maaşını Bankadan Alanlara Özel, Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi, Kamu Çalışanlarına Özel, Özel Sektör Çalışanlarına Özel, Halk bank Gayrimenkul İşyeri, Halkbank Gayrimenkul ve Hızlı Kredi kategorilerine göre değişiyor. Bu kredilerden en fazla tercih edilen Hızlı Kredi'nin oranı ise şöyle;

            Hızlı ihtiyaç kredisi: 1.60

            Halkbank Yeşil Işık Taşıt Kredisi: Halkbankası'nın taşıt kredi faiz oranları, aracın 0 ya da 2. el durumuna göre değişirken, ayrıca aracın 300 bin TL ile 750 bin TL arasında/üzerinde olma durumuna göre de değişebiliyor. Bankanın 300 bin TL altı araçlarda taşıt kredi oranları şöyle;

            Sıfır km taşıt kredisi: 1.58

            2.el taşıt kredisi: 1.60

            Halkbank Konut Kredisi: Halkbankası'nın konut kredisi faiz oranları Hesaplı Evim Konut Kredisi adıyla 1. el ve 2. el olarak değişirken, Halkbank Gayrimenkul Konut kredisi adı altında farklı kredi oranları da yer alıyor.

            Hesaplı Evim Konut Kredisi 1. el faiz oranı : 1.42

            Hesaplı Evim Konut Kredisi 2. el faiz oranı : 1.47

            Halkbankası'nın diğer kredi oranları bankanın resmi internet sitesi üzerinden "Hesaplama Araçları" başlığı altında yer alıyor.

            1 MART 2021 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

            Vakıfbank Taşıt Kredisi: Bankanın taşıt kredisi kampanyası sıfır ve 2. el durumuna göre değişiyor.

            Sıfır taşıt kredisi: 1.48

            İkinci el taşıt kredisi: 1.48

            Vakifbank İhtiyaç Kredisi: Bankanın resmi internet sitesinde bulunan ihtiyaç kredisi kampanyasının oranı aşağıda yer almaktadır. Vakıfbank'ın bu ihtiyaç kredisi dışında farklı faiz oranları uyguladığı; emekliye, avukatlara kamuya özel gibi birçok farklı ihtiyaç kredisi bulunuyor.

            İhtiyaç kredisi: 1.52

            Vakıfbank Konut Kredisi: Bankanın resmi internet sitesinde yer alan konut kredisi faiz oranları; TSK Personeline Özel, Oyak Üyelerine Özel, Kentsel Dönüşüm Kredisi gibi çeşitli krediler veriliyor. Bu kredilerde faiz oranları değişiklik gösteriyor. En çok tercih edilen Sarı Panjur Kredi oranı ise şöyle;

            SarıPanjur Konut Kredisi: 1.40

            Vakıfbank'ın diğer kredi oranları bankanın resmi internet sitesi üzerinden "Kampanyalar" başlığı altında yer alıyor.

            Ev Kredisi Nasıl Alınır?

            Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

            Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.

            Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.

                Ev Kredisi Şartları Nelerdir?

                Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Ekonomi Son dakika haberi: Musluk kapandı! 2021 Ziraat Bankası, ING, TEB, Garanti, Akbank konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları cep yakıyor