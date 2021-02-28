"EKİM AYINDAN BU YANA AKTİF SATIŞLARA BAŞLADIK"

Duygu Yalnızoğlu, şunları kaydetti:

"Cihazlarımız havadaki alerjenleri, tozları, uçucu organik gazlar, kötü kokuların yanı sırada bakteri ve virüsleri filtre edebiliyor. Geniş alanlarda kullanılmak üzere dizayn edilen cihazlarımız 100, 200 ve 300 metrekare alanın havasını temizlemek için tasarlandı. Ekim ayından bu yana aktif satışlara başladık. İhracatına da başladık.