Faizler törpülendi ve eritildi! Almayan bin pişman! Sıfır araç fiyatlarına döviz kuru ayarı ile büyük indirim

Fiat'tan profesyonel indirim



Fiat Professional, şubat ayında Doblo ve Fiorino modellerinin Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için Uzatılmış Garantili Kredi fırsatı sunuyor. Tofaş'ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Fiat Doblo, Fiorino ve Pratico'larda 100 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkânı bulunuyor.

Mitsubishi'den 100 bin TL'ye 0.99 faiz

Mitsubishi Türkiye başta L200 pick up olmak üzere birçok modelde kampanya yapıyor. Yeni L200 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0.99 faiz kredisi desteğiyle satılıyor. Ayrıca 2020 model Eclipse Cross'ta "şimdi al mayısta öde" uygulaması da yapılabiliyor. Şubat sonuna kadar binek SpaceStar ve Outlander modellerinde de 100 bin TL 12 ay yüzde 0.99 faiz desteği mevcut bulunuyor.