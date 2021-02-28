Faizler törpülendi ve eritildi! Almayan bin pişman! Sıfır araç fiyatlarına döviz kuru ayarı ile büyük indirim

Son gün müjdesi! Faizler törpülendi eritildi! Almayan bin pişman! Koronavirüs pandemisine rağmen sıfır taşıt sektöründe satışlar hız kesmedi. Dolar ve Euro kuru yükseldiği yarıyılda zam üstüne zam yapan sıfır araç markaları kurlarda yaşanan düşüşün ardından beklenen indirim açıklamalarını yapmaya başladı. Uzun müddettir beklenen açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. Sıfır araba markaları tarafından yapılan açıklama ile bazı marka ve modellerde dolaysız maliyet indirimi yapılırken bazı modellerde ise kurdan kaynaklanan avantaj kampanya olarak yansıtıldı. SEAT Şubat ayına özel gerçekleştirdiği kampanya ile 2020 model Yeni Atecalarda 100 bin TL'ye 12 ay, yüzde "0" faiz fırsatı sunuyor.
HONDA SIFIR ARAÇ FİYATLARINA İNDİRİM AÇIKLAMASI
Düşen kur sonrası açıklama yapan Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer kampanyalarını artırdıklarını belirterek "2021 senesine sektör olarak son derece süratli bir giriş yaptık. 2020 yılının Ocak ayına oranla yüzde 60.3 oranında satış sayılarımız artış gösterdi.
Yine de temkinli olmamızı işaret eden şartlar da önümüzde durmaya devam ediyor. Şubat ayı satış rakamlarının iki ayın sezonsal farklılığı kadar artış göstermesini beklemiyorum. Ama yine de sektör Şubat ayında Ocak ayına oranla daha yüksek bir satış rakamına ulaşmayı başaracak. Bunu bize sağlayacak en büyük destekçimiz de düşen kurlarla beraber sayısını arttırdığımız kampanyalarımız olacak. Düzenlediğimiz kampanyalarımız ile müşterilerimizin alım maliyetlerini aşağıya çektik" dedi.
HYUNDAİ İNDİRİM VE ŞUBAT AYI KAMPANYASI AÇIKLAMASI
Kurda yaşanan rahatlama sonrasında maliyetler hakkında açıklama yapan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel düşen kur sebebi ile oluşan farkı avantajlı kampanyaya çevirdiklerini belirterek "Şubat ayında Ocak ayına oranla azıcık daha hareketlilik var. Kurdaki rahatlamayı yansıtmak amacıyla 10 Şubat 2021 tarihinde yeni bir ilave kampanya açıklandı.