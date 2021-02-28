Covid-19 salgınının başlarından itibaren devletten birçok yardım geldi. Bu yardımların en başında ise 1000 TL olan pandemi destek yardımı. Yardım sürecin başından beri 1. Faz 2. Faz olarak destekler vatandaşa PTT üzerinden yapıldı. e Devlet kapısı üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 1000 TL korona nakdi yardımı başvuru sonuç ekranın güncellendiğine yer verilirken, başvuru sürecinde son durumun da açıklandığı bildirildi. İşte 1000 TL korona nakdi yardım başvuru sonuç ekranı. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek.
4. FAZ SOSYAL YARDIM NE ZAMAN VERİLECEK?
Bugüne kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı toplam 3 faz haline 1000 TL pandemi yardımı dağıtmıştı.
Salgının ülkemizde de pandemi olarak kabul edildi ve zorunlu kısıtlma kararlarının uygulamaya alındığı Mart ayında birinci faz ödemeleri başlamış ve başvuru yapılmaksızın devletin hali hazırda muhtaçlık aylığı ödemesi yapmış olduğu ihtiyaç sahibi ailelere PTT çalışanları tarafından biner liralık pandemi yardımları evlerinde, adres üzerinden elden teslim edilmişti.
İkinci faz pandemi yardımı için ise yine devletin muhtaçlık kriterleri baz alınmış, korona virüs salgını nedeni ile işsiz kalan gündelik işçiler de dahil edilerek birinci faz kapsamında yardım alamayan ailelere yardım parası ulaştırılmaya çalışılmıştı.
3.faz pandemi yardımında ise e devlet üzerinden dönemsel muhtaçlık kriteri baz alınarak yardım başvurusu toplanmaya başlanırken süreç halen devam ediyor.
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU REDDEDİLENLER NEREYE İTİRAZ EDECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dağıtılan 1000 TL pandemi sosyal yardımı için başvuru yapan ancak başvurusu reddedilen ve bu nedenle de mağduriyet yaşadığını düşünen vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ederek gerçekten hak sahibi olduklarını ispat ettikleri takdirde 1000 TL sosyal yardım ödemesinden yararlanabilecekler.