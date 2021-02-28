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    • Ekonomi
    • 28.02.2021 14:21
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    • 28.02.2021 14:21
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    Ekonomide büyük gün yarın! verileri açıklayacak

    Son dakika haberi... ekonomisinin yılı son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak. Böylece, (Kovid-19) salgınının etkileriyle geçen 2020'nin tamamına ilişkin büyüme rakamları da ortaya çıkacak.

    AA
    Ekonomide büyük gün yarın! TÜİK verileri açıklayacak

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2020 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

    Bu verilerle birlikte, Kovid-19 tedbirleriyle geçen 2020 yılının büyüme rakamları da netleşmiş olacak. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2020 yılının 4'üncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7 büyümesini öngörmüştü.

    Ankete katılan ekonomistlerin 4'üncü çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5 ile yüzde 8,3 aralığında yer almıştı.

        Böylece, ekonomistlerin 2020 yılı beklentilerinin ortalaması Kovid-19 salgınının etkilerine karşın "artı büyüme" olarak şekillenmiş ve yüzde 2,2 olarak gerçekleşmişti. Türkiye ekonomisi, 2020'nin üçüncü çeyreğinde ise yüzde 6,7 büyümüştü.
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        Haberler Ekonomi Ekonomide büyük gün yarın! TÜİK verileri açıklayacak