Ekonomide büyük gün yarın! TÜİK verileri açıklayacak

Böylece, ekonomistlerin 2020 yılı beklentilerinin ortalaması Kovid-19 salgınının etkilerine karşın "artı büyüme" olarak şekillenmiş ve yüzde 2,2 olarak gerçekleşmişti. Türkiye ekonomisi, 2020'nin üçüncü çeyreğinde ise yüzde 6,7 büyümüştü.