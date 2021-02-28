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    • Ekonomi
    • 28.02.2021 14:36
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    • 28.02.2021 14:36
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    ! de güzellik fırsatları dikkat çekiyor!

    Heyecanla ve merakla beklenen yayınlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri güzel ürünleri indirimli fiyatlarla vatandaşların satışına sunan BİM marketlerde yine dopdolu ürünler yer alıyor. Özellikle bu hafta de güzellik fırsatları dikkat çekiyor. Güzelliğini önemseyenler bu fırsatlara göz atabilir. Alacaklarını belirlemek ve liste yapmak isteyenler güncel nu haberimizin içeriğinden inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Mart 2021!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Mart 2021 yayınlanır yayınlanmaz vatandaşların ilgi odağı oldu ve merakla incelenmeye başlandı. Güzellik kategorisinden, gıda ve hijyen ürünlerinde de güzel fırsatlar dikkat çekiyor. BİM şubeleri koronavirüs nedeniyle hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte stoklarla sınırlı olan ürünleri sabah erken saatlerde gidip alacakların gündemde sıkça araştırdığı BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Mart 2021 haberimizde yer alıyor

    BİM 2 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Naturalove Yüz Buhar Aleti
    • Gözenek temizliği, nemlendirme ve arındırma
    • 2 kademeli güç ayarı
    • Led güç göstergesi

    Naturalove
    Mermer Desenli Takı Standı

        Naturalove
        Led'li Cımbız
        • Paslanmaz çelikten üretilmiştir
        • 3 adet ag3 mini saat pili ile çalışır

        Cire Aseptine
        Soft El Kremi
        • 200 ml

        Mediwell
        2'li Dudak Balmı

            Green World
            Sprey Limon Kolonyası
            • 250 ml

            Bahçıvan
            Rende Mozzarella Peyniri
            • 200 g

            Bahçıvan
            Labne Peynir
            • 2x200 g
                Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Mart 2021! BİM aktüel ürünlerde güzellik fırsatları dikkat çekiyor!