BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Mart 2021 yayınlanır yayınlanmaz vatandaşların ilgi odağı oldu ve merakla incelenmeye başlandı. Güzellik kategorisinden, gıda ve hijyen ürünlerinde de güzel fırsatlar dikkat çekiyor. BİM şubeleri koronavirüs nedeniyle hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte stoklarla sınırlı olan ürünleri sabah erken saatlerde gidip alacakların gündemde sıkça araştırdığı BİM aktüel ürünler kataloğu 2 Mart 2021 haberimizde yer alıyor