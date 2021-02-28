SON DAKİKA: Milyonların beklediği haber geldi: Normalleşmede hem işverene hem işçiye yeni destekler verilecek!

'ÇALIŞANLARA DA DESTEK GELDİ'



Pandemi döneminde işverenlere de sağlanan katkıları anlatan Ete, iş yerinde son 1 yıl içinde çalışan sayısına ek istihdam sağlamak isteyenler için de şunları söyledi:

"Büyük firmaların çoğu bu teşviklerle ilgili bilgi sahibi. Ancak küçük esnafımızın haberi yok. Diyelim ki son 1 yıl içinde yanınızda 3 kişi çalışıyordu. Pandemiyle birlikte yeni birisini almamıştınız ama artık alabilirsiniz. 3 kişinin üzerine 1 kişi aldığınızda 18 ay boyunca devlet sigorta priminizi İŞKUR aracılığıyla sizin adınıza ödeyecek. 18 ay boyunca yanınızda çalıştırdığınız kişi için sigorta pirimi ödemeyeceksiniz. Çalışan sayısının azalmaması için bu teşviklerin verilmesi gerekiyordu. Devlet de bu konuda destek oldu. Sigorta pirim teşviklerini mali müşavir aracılığıyla sistemden öğrenebilirsiniz. Yanınızda başlayan kişinin kimlik numarasıyla ne kadar teşvik alabileceğinizi sistem üzerinden öğrenebiliyorsunuz."