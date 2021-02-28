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    • Ekonomi
    • 28.02.2021 08:38
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    • 28.02.2021 08:38
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    fiyatları faka bastı! Altın uzmanlarından alan-satanlara uyarı! bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve fiyatları...

    fiyatları faka bastı! Altın uzmanlarından alan-satanlara uyarı! bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve fiyatları... Altın ve Para Piyasaları Uzmanı 'ten flaş altın ve dolar tahmini geldi. Altında 407 lira seviyesinin kırılması durumunda gram altının 420 lira seviyesine tırmanabileceğini belirten İslam Memiş, dolarda da yukarı doğru ataklar beklediğini söyledi. Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 415,7 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 678 lira, da 2.760 liradan satılıyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.765 doların altında kalıcılık sağlanması halinde 1.730 doların destek olarak takip edileceğini söyledi.

    Altın fiyatları faka bastı! Altın uzmanlarından alan-satanlara uyarı!

    Altın fiyatları faka bastı! Altın uzmanlarından alan-satanlara uyarı! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları... Altın ve para piyasaları uzmanı İslam memiş, altın ve dolar fiyatlarında yukarı doğru hareketlilik beklediğini söyledi. Memiş, şu anki rakamlardan alım yapıp orta ve uzun vadeli olarak beklemek gerektiğini söyledi. Altın fiyatları güne düşüşle başlamasının ardından 415 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın da 678 liradan alıcı buluyor. Uzmanlar altındaki değer kaybının kısa sürede toparlanacağını ve yatırımcının sabırlı olmasını söylüyor. İşte haftanın son işlem gününde rakamlar... Analistler, enflasyonist baskıların yükseleceği ve bu paralelde ABD Merkez Bankası'nın faizleri öngörülenden daha erken artıracağı beklentileriyle tahvil piyasasından çıkışların hızlandığını belirterek, bu durumun oluşturduğu panik havasının küresel çapta hisse senedi ve döviz piyasalarına sıçradığını söyledi.

    Altın fiyatları çıkıyor İslam Memiş'ten altın ve dolar tahmini

    - Bu hafta hem döviz kurlarında hem altın ve gümüş fiyatlarında bir toparlanma görülüyor. Bu da tepki alımları nedeniyle oluyor.

    - Doların haftaya 7 liranın üzerinde başlaması altının gram fiyatının da 400 liranın üzerine çıkmasına neden oldu.

    Gram altın 420 olur mu?

    - Gram altında 397 - 407 lira aralığını takip ediyoruz bu hafta için. Yükselişin devam edebilmesi için gram altın fiyatında 407 lira seviyesinin kırılması ve 420 lira seviyelerine kadar devam etmesi gerekiyor. Güçlü direnç seviyesi bu hafta için 407 lira seviyesi…

    Gümüş fiyatlarında 6.20 seviyesi yukarı kırılacak mı?

    - Gümüş tarafında da toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. 6.19-6.20 lira seviyesi yukarı doğru kırıldıktan sonra yukarıya doğru tırmanışın görüleceğini tahmin ediyoruz.

    Dolarda yukarı doğru ataklar bekliyorum

    - Dolar endeksini takip etmeye devam ediyoruz. 6.90-7.03/7.05 bant aralığı önemli. Tepki yükselişmeri öngörüyorum. Yukarı doğru ataklar gözlemlenebilir.

    Alım yapmak için fırsat! Al ve bekle...

    - Orta vadeli bakıldığında dolar, altın ve gümüşte bu sürecin alım için fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Alım fırsatlarını değerlendirip orta ve uzun vadeli beklemenin yararlı olduğunu düşünüyorum.

        Panik havası hisse senedi ve döviz piyasalarına sıçradı

        Analistler, enflasyonist baskıların yükseleceği ve bu paralelde ABD Merkez Bankası'nın faizleri öngörülenden daha erken artıracağı beklentileriyle tahvil piyasasından çıkışların hızlandığını belirterek, bu durumun oluşturduğu panik havasının küresel çapta hisse senedi ve döviz piyasalarına sıçradığını söyledi.

        Tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını aktaran analistler, bugün ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcama verileriyle tahvil piyasasının seyrinin izleneceğini kaydetti.

        Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.765 doların altında kalıcılık sağlanması halinde 1.730 doların destek olarak takip edileceğini söyledi.

        KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

        Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,33 artışla 418,50 liradan tamamladı.

        İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 678,00 lira, Cumhuriyet altını 2.777,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,33 yükselişle 418,50 liradan işlem gördü.

        ANİ YÜKSELİŞİN ASIL NEDENİ

        ABD 10 yıllık Hazine getirisi hızlı bir hareketle % 1,6'nın üzerine çıktı.

        Piyasa oldukça gergin.

        Enflasyon konuşmaları bir dip dalga oluştuyordur

        Dolar-TL hareketinin sebebi de bu.

        O faiz yükselince Türkiye faizi ile reel fark azalıyor

        ALTININ KİLOGRAMI 419 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 419 bin 100 liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 413 bin 500 lirayı, en yüksek ise 422 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 419 bin 100 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 193 milyon 987 bin 92,13 lira, işlem miktarı ise 2.907,20 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 236 milyon 759 bin 494,66 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası,, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.

        BU HAFTA BORSA KAYBETTİRDİ, ALTIN VE DÖVİZ KAZANDIRDI

        Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,70 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 4,94, dolar/TL yüzde 6,39, avro/TL yüzde 6,51 değer kazandı.

        BIST 100 endeksi, en düşük 1.443,17, en yüksek 1.569,84 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,70 azalarak 1.471,39 puandan tamamladı.

        Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,94 kazanımla 418,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,87 artışla 2.777,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 647,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 678,00 liraya çıktı.

        Bu hafta ABD doları yüzde 6,39 değer kazanarak 7,4060 liraya, avro da yüzde 6,51 artarak 8,9830 liraya yükseldi.

        Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,25, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,91 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,95 ile kıymetli madenler fonları oldu.

            ALTIN YORUMLARI TAHMİNLERİ

            Tera Menkul'den Enver Erkan yaptığı değerlendirmede, "Altının düşüşünde güçlenen USD, yükselen Hazine getirileri ve rekor ABD hisse senetleri ön planda ve bu kapsamda fiyatlarda da Kasım ayından bu yana en kötü performans görülüyor. Amerikan ekonomisinin iyileştiğine dair veriler ve ekonomik ayrışmayı derinleştirici bir algı USD hareketinin güçlenme isteğinin devamına ve altının baskılanmasına neden olabilir. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı kırarak death cross oluşturması altının görünümünü negatife çeviriyor. Son derece düşük global faizlere rağmen, yılın şimdiye kadarki iki aylık bölümünde 2020 performansının uzağında kalan bir altın görülmektedir. ETF'lere giriş etkisi hızlanırsa altının yukarıya gittiğini göreceğiz, ama şimdi DXY, UST (faiz) gibi etmenler daha belirgin. Geniş perspektifte ise mali teşvik paketi ve Fed'in varlık alım hızı gibi etmenlere bakacağız." dedi.

            Investaz Araştırma Müdürü Yusuf Topçu yaptığı açıklamada altın fiyatları ile ilgili, "Gümüş fiyatlarında aktivist yatırımcıların yarattığı %20 değer artışının altına sıçraması beklenirken değerli madenler sert düzeltme yaşadı. Ons gümüş fiyatları $30'a kadar yükseldikten sonra hızla $26'ya kadar geriledi. JPMorgan başta olmak üzere bu emtialarda yüklü miktarda kısa pozisyonu olan yatırım bankaları, aktivist hareketlerin yavaşlamasıyla fiyat kontrolünü tekrardan ele geçirdi ve gümüşün yanında ons altın fiyatlarını da dün 1800 doların altına 1.789 dolara kadar getirdi. Haftanın son işlem gününde ons altın fiyatı tekrardan 1.800 dolar sınırına yaklaşmış durumda. ABD senatosunda 1.9 trilyon dolar büyüklüğünde yeni bir mali destek paketi müzakereleri sürerken altın ve gümüş fiyatlarındaki sert düşüşlerin sonuna yaklaşıyor olabiliriz. Teknik görünümünde kısa vadeli dip noktalarına dün ulaşan ons altında düzeltmenin devamı olacak mı sorusu önümüzdeki hafta cevaplanacak. Gram altın tarafında ise uzun süredir devam eden TL'nin değer kazancı fiyatları 412'ye kadar getirdi. TL'deki değer artışının orta vadede devam edeceği beklentisinin olduğu bir ortamda gram altın fiyatı üzerindeki baskı da tepki alımlarıyla karşılaşılsa da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

            Gedik'ten Eda Karadağ ise yaptığı değerlendirmede, "Ons altın dün 1785 dolar seviyesine kadar gevşedi. ABD hazine tahvilleri ve Dolardaki yükseliş, altının bu hareketini tetiklerken, gümüşteki geri çekilmede altın negatif olarak yorumlandı. Bu sabaha baktığımızda, altın ve gümüşte tepki alımları izleniyor. Bu sabah dolar çok güçlü değil ve emtialar dünkü düşüşün ardından teknik olarak biraz soluklanıyor ve kayıplarını toparlıyor. Ancak genel resimde çok güçlü bir görünüm yok. Altında oynaklık sürüyor. Piyasalarda risk iştahı toparlanıyor. Dün akşam ABD borsalarında yüzde 1'in üzerinde pozitif kapanışlar görüldü. ABD'de açıklanan şirket bilançolarının piyasaları tatmin etmesi, haftalık açıklanan işsizlik maaşı başvuru verilerinin Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi ve salgınla ilgili bu hafta yeni bir gelişmenin bulunmaması, teşvik paketi görüşmelerinin sürüyor olması da eklenince, piyasalar olumlu fiyatlanmış durumda.

                Ancak ons altına baktığımda, son günlerde 1900$ üzerine doğru tepkisinde zorlanıyordu. Yatay ve sıkışık bir görünüm var. Ve yukarıda bahsettiğim gelişmeler doğrultusunda, altında aşağı yönlü bir eğim oluştu. Gümüş'te de son günlerdeki sert yükselişin ardından aşağı yönlü hareketin oluşmasıyla, bu durum altın üzerinde de baskı yarattı. Kısacası piyasada şimdilik altın negatif bir fiyatlama var. Günün geri kalanında, ABD borsaları, teşvik paketine dair söylemler ve ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Teknikte, ons altın bugün 1792$ seviyesinden aldığı destekle yukarı yönde hareketini gerçekleştiriyor. Altın için 1805 dolar - 1819 dolar direnç alanları ve altın bu direnç alanlarını aşmakta zorlandığı takdirde yükselişinde başarısız kalabilir. Buna karşın, 1785 dolar - 1775 dolar - 1758 dolar destek noktaları olarak takip ediliyor. Gram altın yatırımcıları, Dolar/TL ve ons altındaki gevşemenin etkisiyle gram altında da bir düşüş oluştu. Spot piyasada gram altın şu sıralarda 410 TL seviyesinde ve hafif satıcılı. Gram altın için mevcut pozisyonlarınızı bir süre daha koruyabilirsiniz. İlave pozisyonlar için 410 TL altındaki bölgeler temkinli olmak şartıyla düşünülebilir. Küresel piyasalarda volatilite yüksek olduğu için stratejilerinizi belirlerken çok dikkatli olmanızı öneriyorum." dedi.

                Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk ise yaptığı açıklamada, "Ons altın teknik olarak negatif taraftadır. Bu hafta 100 dolar düştü. Bunun illaki bir tepki yükselişi olur. Gördüğüm aşağıdaki kritik seviye 1770'tir. Düşüşlerde oralardan toparlanma için bakılabilir." ifadelerini kullandı..

                ALTININ ONSU 1.729,87 DOLAR

                Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.729,87 dolardan işlem görüyor.

                Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kazanımla 419 bin 100 liradan tamamladı.

                Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3657 lira, satışta 7,3952 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,1874 lira, satışta 7,2162 lira olarak belirlemişti.

                Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2118, sterlin/dolar paritesi 1,3933, dolar/yen paritesi de 106,45 düzeyinde seyrediyor.

                Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,58 düşüşle 64,85 dolardan işlem görüyor.
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