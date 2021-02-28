Altın fiyatları faka bastı! Altın uzmanlarından alan-satanlara uyarı! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları... Altın ve para piyasaları uzmanı İslam memiş, altın ve dolar fiyatlarında yukarı doğru hareketlilik beklediğini söyledi. Memiş, şu anki rakamlardan alım yapıp orta ve uzun vadeli olarak beklemek gerektiğini söyledi. Altın fiyatları güne düşüşle başlamasının ardından 415 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın da 678 liradan alıcı buluyor. Uzmanlar altındaki değer kaybının kısa sürede toparlanacağını ve yatırımcının sabırlı olmasını söylüyor. İşte haftanın son işlem gününde rakamlar... Analistler, enflasyonist baskıların yükseleceği ve bu paralelde ABD Merkez Bankası'nın faizleri öngörülenden daha erken artıracağı beklentileriyle tahvil piyasasından çıkışların hızlandığını belirterek, bu durumun oluşturduğu panik havasının küresel çapta hisse senedi ve döviz piyasalarına sıçradığını söyledi.
Altın fiyatları çıkıyor İslam Memiş'ten altın ve dolar tahmini
- Bu hafta hem döviz kurlarında hem altın ve gümüş fiyatlarında bir toparlanma görülüyor. Bu da tepki alımları nedeniyle oluyor.
- Doların haftaya 7 liranın üzerinde başlaması altının gram fiyatının da 400 liranın üzerine çıkmasına neden oldu.
Gram altın 420 olur mu?
- Gram altında 397 - 407 lira aralığını takip ediyoruz bu hafta için. Yükselişin devam edebilmesi için gram altın fiyatında 407 lira seviyesinin kırılması ve 420 lira seviyelerine kadar devam etmesi gerekiyor. Güçlü direnç seviyesi bu hafta için 407 lira seviyesi…
Gümüş fiyatlarında 6.20 seviyesi yukarı kırılacak mı?
- Gümüş tarafında da toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. 6.19-6.20 lira seviyesi yukarı doğru kırıldıktan sonra yukarıya doğru tırmanışın görüleceğini tahmin ediyoruz.
Dolarda yukarı doğru ataklar bekliyorum
- Dolar endeksini takip etmeye devam ediyoruz. 6.90-7.03/7.05 bant aralığı önemli. Tepki yükselişmeri öngörüyorum. Yukarı doğru ataklar gözlemlenebilir.
Alım yapmak için fırsat! Al ve bekle...
- Orta vadeli bakıldığında dolar, altın ve gümüşte bu sürecin alım için fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Alım fırsatlarını değerlendirip orta ve uzun vadeli beklemenin yararlı olduğunu düşünüyorum.