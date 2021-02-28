İşte yeni imar planının detayları! Kentsel dönüşümde sona doğru

Kentsel dönüşüm denildiğinde akla ilk gelen yerlerden biri olan Fikirtepe'de düğüm çözülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Kadıköy Fikirtepe riskli alanı ve çevresinin yeni imar planını hazırlayarak askıya çıkardı. Yeni plan teklifinde, alanın yüzde 49'u ticaret, ticaret+konut, yüzde 51'i ise eğitim, sağlık, park alanı gibi donatı alanı olarak ayrıldı. Konut ve ticaret alanlarında daha önce alınan ruhsatlar geçerli olacak. Yeni planın lehte olan hükümleri kullanılabilecek ancak mevcut iskan edilebilir alan artırılamayacak.
BÜTÜNCÜL PLAN
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, yapılan yeni planla sosyal donatı alanlarına bütüncül yaklaşım sağlandığını söyledi. Gürgen, "Fikirtepe'de 61 yapı adası vardı ve hepsi ayrı ayrı kamuya terk yapıyordu. Kamuya terk alanlarında da yeşil alan, okul, hastane gibi ihtiyaçlar karşılanıyordu. Şimdi yeni planda parça parça değil bir bütün şeklinde terk olacak. Böylece bölgenin tamamına hitap edilecek şekilde donatılar yapılacak" dedi.
YOLLAR GENİŞLEDİ
Planlamada hak sahibi vatandaşların haklarının korunduğuna da dikkat çeken Gürgen, "Vatandaşın daha önce yaptığı anlaşmalara sadık kalınarak ve hakları gözetilerek bir plan yapıldı. Ayrıca toplu terk sayesinde yollar da genişledi. Bölgede 30 metrelik bir bulvar olacak ve bu da ulaşımı kolaylaştıracak" şeklinde konuştu. Planın 1 ay askıda kalacağını belirten Gürgen, Emlak Konut'un ihale çalışmalarına başladığını ifade etti.