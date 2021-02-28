İşte yeni imar planının detayları! Kentsel dönüşümde sona doğru





BÜTÜNCÜL PLAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, yapılan yeni planla sosyal donatı alanlarına bütüncül yaklaşım sağlandığını söyledi. Gürgen, "Fikirtepe'de 61 yapı adası vardı ve hepsi ayrı ayrı kamuya terk yapıyordu. Kamuya terk alanlarında da yeşil alan, okul, hastane gibi ihtiyaçlar karşılanıyordu. Şimdi yeni planda parça parça değil bir bütün şeklinde terk olacak. Böylece bölgenin tamamına hitap edilecek şekilde donatılar yapılacak" dedi.