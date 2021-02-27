



Bu nedenle alışveriş yaparken, şu noktalara dikkat edin:



1- 5'ten az malzeme içeren yiyecekleri seçin. Minimum düzeyde işlendikleri anlamına gelir.



2- Telaffuz edemiyorsanız satın almayın ve yemeyin.



3- Kimyasal maddelerden, koruyuculardan, yapay tatlandırıcılardan kaçının.



4- Şeker, yüksek fruktozlu mısır şurubu, trans yağ içeren paketleri almayın.



5- Malzemelerin, en çok bileşen miktarı ilk sırada yer alacak şekilde miktar sırasına göre listelendiğini bilin. Örneğin; listenin ilk 3 sırasında şeker yazıyor ise kaçının.



6- Etiketin üzerindeki bilginin, paketin tamamına göre değil, bir porsiyona veya gramaja göre değerlendirildiğini unutmayın.