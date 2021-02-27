Bilinçli bir gıda tüketicisi olmanın yolu besin etiketlerini doğru okumaktan geçiyor. Sağlıklı yiyecek seçebilmek, vücut dengemize uygun beslenmek, fark etmeden kilo almayı önlemek için gıda etiketlerini okumayı öğrenmek, bizim için neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu bilmek gerekiyor.
Bu nedenle alışveriş yaparken, şu noktalara dikkat edin:
1- 5'ten az malzeme içeren yiyecekleri seçin. Minimum düzeyde işlendikleri anlamına gelir.
2- Telaffuz edemiyorsanız satın almayın ve yemeyin.
3- Kimyasal maddelerden, koruyuculardan, yapay tatlandırıcılardan kaçının.
4- Şeker, yüksek fruktozlu mısır şurubu, trans yağ içeren paketleri almayın.
5- Malzemelerin, en çok bileşen miktarı ilk sırada yer alacak şekilde miktar sırasına göre listelendiğini bilin. Örneğin; listenin ilk 3 sırasında şeker yazıyor ise kaçının.
6- Etiketin üzerindeki bilginin, paketin tamamına göre değil, bir porsiyona veya gramaja göre değerlendirildiğini unutmayın.
GİZLİ ŞEKER
Besin etiketlerinde şeker için 20'den fazla isim var.
'OZ' kelimesiyle biten maddeler, fruktoz, sukroz ve dekstroz, glikoz... şekerin farklı biçimleridir.
Yapay tatlandırıcılar da farklı formlarda paketli gıdaların içinde yer alabilir. Sükraloz, sakarin, aspartam, asesülfam K en yaygın olanlarıdır. Tüm bu tatlandırıcılar kimyasal içerir ve tatlılara olan arzunuzu artırabilir.