Savaşlar, salgınlar, krizler gördüler! İşte asırlık markalarımız...

Eyüp Sabri Tuncer: Markanın başındaki 3'üncü kuşak yönetici Engin Tuncer; çeviklik, adapte olmak, yenilenmek kavramlarının önemli olduğunu belirterek, "Doğru zamanda doğru adımları atmak önem kazandı" diye konuştu.
Engin Tuncer
Karaköy Güllüoğlu: 6'ncı nesil olarak görev yapan markanın Genel Müdürü Murat Güllü, yeniliğe açıklığın, hızlı hareket edebilmenin, güven ilişkisi kurabilmenin öneminin altını çizdi. Güllü, örneğin Sütlü Nuriye tatlısının 80 darbesinin eseri olduğunu söyledi.
Koska 1907: 114 yıllık bir şirket. İki ayrı logo altında iki ayrı şirket üzerinden yönetiliyor. 1907 logosunun başında 3 ve 4'üncü kuşaklar var. Doğru ürün seçmenin önemine dikkat çeken Emin Dindar, pandemide tahin ve pekmeze ağırlık verdiklerini belirtti.
Sultananmet Köftecisi: Markanın yönetim kurulu onursal başkanı Mehmet Seracettin Tezçakın, müşteri bağını kopartmamanın ve kaliteden ödün vermemenin önemine dikkat çekerek, "Pandemiye rağmen dükkanı açık tutuyoruz" diye konuştu.
Engin Tuncer
Karaköy Güllüoğlu: 6'ncı nesil olarak görev yapan markanın Genel Müdürü Murat Güllü, yeniliğe açıklığın, hızlı hareket edebilmenin, güven ilişkisi kurabilmenin öneminin altını çizdi. Güllü, örneğin Sütlü Nuriye tatlısının 80 darbesinin eseri olduğunu söyledi.
Koska 1907: 114 yıllık bir şirket. İki ayrı logo altında iki ayrı şirket üzerinden yönetiliyor. 1907 logosunun başında 3 ve 4'üncü kuşaklar var. Doğru ürün seçmenin önemine dikkat çeken Emin Dindar, pandemide tahin ve pekmeze ağırlık verdiklerini belirtti.
Sultananmet Köftecisi: Markanın yönetim kurulu onursal başkanı Mehmet Seracettin Tezçakın, müşteri bağını kopartmamanın ve kaliteden ödün vermemenin önemine dikkat çekerek, "Pandemiye rağmen dükkanı açık tutuyoruz" diye konuştu.