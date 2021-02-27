Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Savaşlar, salgınlar, krizler gördüler! İşte asırlık markalarımız...

    Çoğu 100 yılı geride bırakan asırlık markalarımız, bugüne kadar savaşlar, salgınlar, krizler ile birçok kez sınandı. Her şeye rağmen ayakta kalmayı başardı. İşte asırlık bazı markalarımız...

    100’ler kulübü
    Eyüp Sabri Tuncer: Markanın başındaki 3'üncü kuşak yönetici Engin Tuncer; çeviklik, adapte olmak, yenilenmek kavramlarının önemli olduğunu belirterek, "Doğru zamanda doğru adımları atmak önem kazandı" diye konuştu.


    Engin Tuncer

    Karaköy Güllüoğlu: 6'ncı nesil olarak görev yapan markanın Genel Müdürü Murat Güllü, yeniliğe açıklığın, hızlı hareket edebilmenin, güven ilişkisi kurabilmenin öneminin altını çizdi. Güllü, örneğin Sütlü Nuriye tatlısının 80 darbesinin eseri olduğunu söyledi.



    Koska 1907: 114 yıllık bir şirket. İki ayrı logo altında iki ayrı şirket üzerinden yönetiliyor. logosunun başında 3 ve 4'üncü kuşaklar var. Doğru ürün seçmenin önemine dikkat çeken , pandemide tahin ve pekmeze ağırlık verdiklerini belirtti.

    Sultananmet Köftecisi: Markanın yönetim kurulu onursal başkanı Mehmet Seracettin Tezçakın, müşteri bağını kopartmamanın ve kaliteden ödün vermemenin önemine dikkat çekerek, "Pandemiye rağmen dükkanı açık tutuyoruz" diye konuştu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Savaşlar, salgınlar, krizler gördüler! İşte asırlık markalarımız...