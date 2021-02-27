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    Hileli sitelere 500 bin TL ceza

    Pandemi sonrası e-ticarete olan ilgi her geçen gün artarken; şikayet sayıları da yükselişe geçti. Yeni dönemde yanlış ve bozuk ürün gönderimi, iade sorunları gibi durumlarda vatandaşı mağdur edenlere yönelik adımlar atılacak.

    Hileli sitelere 500 bin TL ceza
    Pandemi sonrası e-ticarete olan ilgi her geçen gün artarken; şikayet sayıları da yükselişe geçti. Yeni dönemde yanlış ve bozuk ürün gönderimi, iade sorunları gibi durumlarda vatandaşı mağdur edenlere yönelik adımlar atılacak. Güvensiz ürün satışı yapan sayfalarına erişimin engellenmesine kadar yaptırımlar uygulanabilecek. 50 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezaları kesilebilecek.

    UZAKTAN MÜŞTERİ DÖNEMİ BAŞLIYOR
    Bankacılıkta uzaktan müşteri olma dönemi Mayıs'ta başlayacak. Islak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabı açılabilecek, müşterinin uzaktan kimlik tespiti yapılarak banka şubesine gitmesine gerek kalmadan müşteri kaydı oluşturulabilecek.
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    Haberler Ekonomi Hileli sitelere 500 bin TL ceza