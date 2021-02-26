SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli duyurdu: Çiftçiye 139 milyon TL destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri ve yabancı istilacı türlerin başında yer alan, sucul biyolojik çeşitliliği ve balıkçıların av araçlarını tehdit eder hale gelen balon balığı avcılığını destekleme kapsamında yaklaşık 140 milyon liralık desteği, bugün itibariyle üreticilerimizin ve balıkçılarımızın hesaplarına aktaracaklarını söyledi.
Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şu şekilde:
"Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 9.824 üreticimize, 60.719.827 TL
Sertifikalı Tohum Kullanım desteği kapsamında ise 66.128 üreticimize 78.606.301 TL ödeme yapacağız.
Diğer yandan bildiğiniz üzere yabancı istilacı türlerin başında yer alan, sucul biyolojik çeşitliliği ve balıkçıların av araçlarını tehdit eder hale gelen balon balığı avcılığını destekleme kapsamına almıştık.