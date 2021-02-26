



Aralık 2020'de en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 948 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 1 milyar 102 milyon metreküple Azerbaycan, 818 milyon metreküple İran takip etti. Bu dönemde Rusya ve Azerbaycan'dan yapılan ithalat yüzde 56.4 ve yüzde 18.9 artarken, İran'dan gelen gaz yüzde 4 düştü. Türkiye'nin toplam doğal gaz ithalatı da aynı dönemde yüzde 15.6 arttı. Ay bazında doğal gazın 4.8 milyar metreküpü boru hatlarıyla, 1.3 milyar metreküpü LNG olarak geldi. Kuraklık nedeniyle elektrik üretiminde HES'lerin payı azalırken, üretimde doğal gaz kullanımı arttı. Bu veriler, doğal gaz ithalatını, ithalat kontratlarını ve Rusya'yla bu yıl içinde sona eren anlaşmaları kritik hale getirdi.