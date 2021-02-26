Türkiye'nin ısınmada ve elektrik üretiminde kritik önem taşıyan ve önemli bölümü ithalattan karşılanan doğal gazda 2021 kritik yıl olacak.
17 milyar metreküpten fazla kısmı bu yıl içinde sona erecek doğal gaz alım kontratları için masaya oturacak olan Türkiye, başta Rusya olmak üzere fiyat pazarlığı yapacak. Bir süredir kuraklık nedeniyle doğal gaz tüketimi ve ithalatı artan Türkiye'nin pazarlıktaki en büyük kozu, Karadeniz'de bulduğu doğal gaz olacak.
Milliyet'in haberine göre Türkiye'nin doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı kontratlarının, 17 milyar metreküpten fazla kısmı bu yıl içinde sona erecek. Sektör verilerine göre, bu anlaşmaların 12 milyar metreküplük bölümünü Rusya ile yapılan anlaşmalar oluşturuyor. Bunun içinde BOTAŞ'ın yanı sıra, özel sektöre devredilen kontratlar da yer alıyor. Azerbaycan'la 2001'de imzalanan anlaşmayla 2007'den itibaren gelen doğal gazın sözleşmesi de yakında bitecek sözleşmeler arasında. İran ve Rusya'nın Mavi Hattı üzerinden gelen doğal gazın kontratı ise devam edecek.
KURAKLIKLA PAYI ARTTI
Bu yıl, Türkiye'nin Nijerya ve Cezayir ile yaptığı, yaklaşık 5 milyar metreküplük uzun vadeli LNG anlaşması da sona eriyor. Son birkaç aydır devam eden kuraklık nedeniyle, hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimi payı düşerken, elektrik üretiminde doğal gazın payı artıyor. Gaz santrallerinde ve konutlarda tüketimin yükselmesi, doğal gaz ithalatına artış olarak yansıyor. Yıllar içinde payı azalması karşın, Rusya'dan alınan gaz miktarı, toplam ithalat içinde başı çekmeye devam ediyor.