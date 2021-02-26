Mart'ta bitiyor mu? KÇÖ kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ne zaman bitecek?

1 Mart itibariyle uygulanacak "yerinde karar" dönemi ile normalleşmenin kademeli olarak başlayacağını hatırlatan Bahar, "Normalleşmenin seyrini salgının seyri belirleyecektir. Dolayısıyla kısıtlamaların hangi illerde kaldırılacağı ya da kaldırılan kısıtlamaların ne kadar süreceği belirsizdir. Salgına karşı mücadelenin lokale indirgendiği bir dönemde Antalya ve diğer turizm bölgelerini, turizm işletmelerini, tedarikçileri, sanayicileri ve esnaf ile birlikte geneli kapsayan bir uygulama, yeni sorunları beraberinde getirebilir. Kısıtlamalar kalkmış, işletmeler açılmış, hayat normale dönmüş iken vaka sayılarındaki ani bir artış kısıtlamaların tekrar uygulanmasına ve işletmelerin yeniden kapanmasına neden olacaktır.

Gerçekleşmesi yüksek olasılığa sahip böyle bir durumda, Kısa Çalışma Ödeneği gibi çok önemli bir destekten mahrum kalan işletmeler, bugüne kıyasla çok daha zor günler geçirecektir" dedi.