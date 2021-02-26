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    • Ekonomi
    • 26.02.2021 08:52
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    • 26.02.2021 08:52
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    Mart'ta bitiyor mu? KÇÖ uzatıldı mı? ?

    KÇÖ uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan binlerce işçi bu sorunun yanıtını merak ediyor. Pandemi döneminde ödenmeye başlanan kısa çalışma ödeneklerinden faydalanan işçiler, ödemelerin bitmesiyle normal çalışma kapsamına girecek ve tam maaş alacak. Peki ? İşte merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Mart'ta bitiyor mu? KÇÖ kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ne zaman bitecek?

    Kısa çalışma ne zaman bitecek? KÇÖ olarak da bilinen kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı sorusuna yanıt aranıyor. Yaklaşık 1 sene önce hayata geçirilen uygulama ile, pandemi döneminde birçok işletme işçilerini kısa çalışma kapsamına almıştı. İŞKUR tarafından ödenen kısa çalışma ödeneklerinden faydalanlar da KÇÖ kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı sorusunun cevabını merak ediyor.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 22 Aralık 2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILSIN TALEBİ

        Pandemi döneminde istihdamı korumak adına atılan en önemli adımlardan biri olan Kısa Çalışma Ödeneği'nin 31 Mart'ta sona ereceği açıklandı. Pandeminin ekonomi ve istihdama olan olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla geçen yıldan bu yana işletmelere sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği'nin, istihdamın korunmasında çok önemli bir rol oynadığını aktaran Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, ödeneğin sona ereceği 31 Mart tarihi için, "Erken, özellikle de turizm bölgeleri ile küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından riskli bir karar" açıklamasında bulundu.

        Ali Bahar, daha önce yapılan sosyal düzenleme ile Cumhurbaşkanına kısa çalışma ödeneği destek süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisi verildiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kendisine tanınan bu yetkiyi kullanması yönündeki talebini dile getirdi.

        1 Mart itibariyle uygulanacak "yerinde karar" dönemi ile normalleşmenin kademeli olarak başlayacağını hatırlatan Bahar, "Normalleşmenin seyrini salgının seyri belirleyecektir. Dolayısıyla kısıtlamaların hangi illerde kaldırılacağı ya da kaldırılan kısıtlamaların ne kadar süreceği belirsizdir. Salgına karşı mücadelenin lokale indirgendiği bir dönemde Antalya ve diğer turizm bölgelerini, turizm işletmelerini, tedarikçileri, sanayicileri ve esnaf ile birlikte geneli kapsayan bir uygulama, yeni sorunları beraberinde getirebilir. Kısıtlamalar kalkmış, işletmeler açılmış, hayat normale dönmüş iken vaka sayılarındaki ani bir artış kısıtlamaların tekrar uygulanmasına ve işletmelerin yeniden kapanmasına neden olacaktır.

        Gerçekleşmesi yüksek olasılığa sahip böyle bir durumda, Kısa Çalışma Ödeneği gibi çok önemli bir destekten mahrum kalan işletmeler, bugüne kıyasla çok daha zor günler geçirecektir" dedi.
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        Haberler Ekonomi Mart'ta bitiyor mu? KÇÖ kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ne zaman bitecek?