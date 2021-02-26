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    • Ekonomi
    • 26.02.2021 10:27
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    • 26.02.2021 10:30
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    Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Vergi borcu yapılandırması ilk taksiti ne zaman?

    Vergi borcu yapılandırması hakkında son dönemece girildi. Hükümetin müjdesi ile vergi borçlarını yapılandırma şansı milyonları sevindirdi. Yaklaşık 10 milyon vatandaş vergi borcu yapılandırmasına başvuruda bulundu. Bazı borçların faizleri bazılarının ise cezaları silindi. İlk taksitler ve peşin ödeme için son tarih vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi borçlarını yapılandıranlar için 1 Mart. Peki taksitlerde fark var mı? Taksitten vazgeçilir mi? Taksit ödemesi gecikirse ne olur? Taksitler nereden ödenecek? İşte detaylar…

    Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçları yapılandırılan mükelleflerden taksitli ödemeyi tercih edenlerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih edenlerin ise tutarın tamamını en geç 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödemeleri gerekiyor.

    17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyenler için başvuru süresi 1 Şubat 2021 tarihinde sona erdi.

    Başvuru yapan mükellefler, yapılandırılan borçlarını peşin ya da taksitli ödeme yönünde tercihte bulundu.

        Taksitli ödemede ilk taksitler için de peşin ödeme için de son gün 1 Mart 2021 Pazartesi olarak belirlendi.

        Taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ilk iki taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekiyor. Bu mükelleflerin yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar ödemeleri önem arz ediyor.

        Yapılandırılan borcun tamamının 1 Mart 2021 gün sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından ayrıca yüzde 90 indirim yapılıyor, katsayı da alınmıyor.

            Söz konusu indirimden, peşin ödeme seçeneğini tercih edenlerin yanı sıra taksitli ödeme seçeneğini tercih etmesine rağmen yapılandırılan borcun tamamını 1 Mart 2021 tarihi sonuna kadar ödeyecekler de yararlanabiliyor.

            7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'nun getirdiği imkanlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi için ödemelerin 1 Mart gün sonuna kadar vergi dairelerine, yetkili bankalara (vezne, internet bankacılığı, mobil uygulama, banka kartı ile kredi kartı) ve PTT'ye yapılması gerekiyor.

            HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
            Bu kapsamda, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları ile belediyelere olan vergi, kira, ücret borçları ve idari para cezaları, su ve atık su borçları yapılandırılabilecek. Vatandaşların 31 Ocak 2021'e kadar yapılandırma için ilgili kurum ve kuruluşlara müracaat etmeleri istendi.

                TAKSİTTE FARK VAR MI?
                Katsayılar 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045, 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083, 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105, 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150 olacak.

                İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?
                Yapılandırma kapsamında yapılan taksit ödemelerinde ikinci taksit ödeme tarihi ise sabit kaldı. 2. taksit ödemeleri için 31 Mart 2021 son tarih olarak belirlendi.

                Birinci Taksit 28/02/2021

                İkinci Taksit 31/03/2021

                Üçüncü Taksit 31/05/2021

                Dördüncü Taksit 31/07/2021

                Beşinci Taksit 30/09/2021

                Altıncı Taksit 30/11/2021

                Yedinci Taksit 31/01/2022

                Sekizinci Taksit 31/03/2022

                Dokuzuncu Taksit 31/05/2022

                Onuncu Taksit 31/07/2022

                On Birinci Taksit 30/09/2022

                    On İkinci Taksit 30/11/2022

                    On Üçüncü Taksit 31/01/2023

                    On Dördüncü Taksit 31/03/2023

                    On Beşinci Taksit 31/05/2023

                    On Altıncı Taksit 31/07/2023

                    On Yedinci Taksit 30/09/2023

                    On Sekizinci Taksit 30/11/2023

                    YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
                    Mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek. Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek. Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.

                        TAKSİTTEN VAZGEÇİLİR Mİ?
                        Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanılabilecek.

                        TAKSİT ÖDEMESİ GECİKİRSE…
                        Taksitlerden, ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulacak.

                        NEREDEN ÖDENECEK?
                        Ödemelerin Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www. gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla yapılması imkanı bulunuyor. Ayrıca borçlar banka hesabından havale, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT şubelerinden ödenebilecek.
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                        Haberler Ekonomi Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Vergi borcu yapılandırması ilk taksiti ne zaman?