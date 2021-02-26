Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Vergi borcu yapılandırması ilk taksiti ne zaman?

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Bu kapsamda, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları ile belediyelere olan vergi, kira, ücret borçları ve idari para cezaları, su ve atık su borçları yapılandırılabilecek. Vatandaşların 31 Ocak 2021'e kadar yapılandırma için ilgili kurum ve kuruluşlara müracaat etmeleri istendi.