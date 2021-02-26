Salgına rağmen sektörde istihdam arttı

2020'de sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri çalışanlarının ve doğrudan satış personellerinin eğitim durumlarına yönelik olarak hazırlanan istihdam istatistikleri açıklandı. 2020 yıl sonu verilerinde doğrudan satış personeli dahil olmak üzere COVID-19'un yarattığı zorlu ortama rağmen sektördeki istihdam tablosunda yüzde 4.4 artış görüldü. 2019'da sektörde 19 bin 554 kişi istihdam edilirken, 2020'de bu sayı 20 bin 417'ye çıktı. Doğrudan satış personeli haricinde kalan 14 bin 623 sektör çalışanının 7 bin 582'si kadın, 7 bin 41'i ise erkek oldu. 2019'da kadın çalışan sayısı erkek çalışanlardan 686 fazlayken, 2020 sonunda bu fark 541'e indi. Sektörde 9 bin 685 üniversite mezunu, bin 934 lisansüstü eğitim gören ve bin 631 2 yıllık yüksekokul mezunu çalışan istihdam ediliyor.