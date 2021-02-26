Ray dijital dönüşümü yurt dışına da taşıyor

Yenilikçi ve inovatif çözümler sunan bir iş modelini benimseyen Ray Sigorta, iş ortaklarının dijital yetkinliklerini destekleyecek ve müşteri memnuniyetini artıracak yeni bir dijital dönüşüm projesine imza atıyor.

Bu proje kapsamında sermayedarı olan Vienna Insurance Group'tan finansman desteği alacak olan Ray Sigorta, kazanılan yetkinliklerin grubun diğer ülkelerdeki şirketlerinde de yaygınlaştırılmasına öncülük edecek. Dijitalleşmenin gündemlerinde COVID-19 öncesinde de geniş olarak yer aldığını ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Şirket olarak önceliklerimizin başında her zaman müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler oluşturmak ve müşterilerimiz ile aramızda en önemli bağlantı noktamız acentelerimizin iş yapış süreçlerini geliştirmek yer alıyor. Pandemi süreciyle birlikte de dijital alanda yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu görmüş olduk" dedi. Sigorta sektörünün dijital dönüşüm yolculuğunda henüz bankalar kadar etkin olmadığını anlatan Erdoğan, "Yeni normalde dijital dünyanın dinamiklerini yakalayan ve senaryoyu en iyi şekilde okuyan şirketler kazanacak" şeklinde konuştu.

ŞİRKETİMİZE GÜVENİN GÖSTERGESİ

Teknoloji ve dijital dönüşümde önemli mesafe kat ettiklerini ve artık bundan sonraki adım olarak diğer ülkelere dijitalleşme ve teknoloji konusundaki birikimlerini ihraç edeceklerini belirten Koray Erdoğan, şöyle konuştu: "Sermayedarımız VIG, toplamda 30 ülkede 50 farklı şirket ile faaliyet gösteriyor. Grubumuzun Ray Sigorta projelerinin önemli bir kısmını finanse etmesi ve projemize ait çıktıların diğer grup şirketlerinin dijital dönüşümü için temel oluşturacak olması bizim için büyük bir gurur. Ayrıca ülkemize ve şirketimize olan güvenin de bir göstergesi."