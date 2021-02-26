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    • Ekonomi
    • 26.02.2021 14:02
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    • 26.02.2021 14:02
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    Ev hayalleri olanlar dikkat! 31 bin 149 TL'ye kadar devlet katkılı ! Aylık 519 TL...

    Ev alma hayali olan vatandaşlar Vakıfbank'ın sunduğu devlet katkılı ndan faydalanabiliyor. Konut hesabından ödeme almak için aylık 519 TL yada 3 aylık 1557 TL birikim yapanlar, 3 yıl sonra desteklerini alabiliyor. Vakıfbank’tan hesap açıp 3 yıl konut hesabına düzenli birikim yaparsanız 31 bin 149 TL’ye kadar devlet desteği alabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Ev hayalleri olanlar dikkat! 31 bin 149 TL'ye kadar devlet katkılı konut hesabı! Aylık 519 TL...

    Devlet katkılı konut hesabı ile ev hayali olan vatandaşlara büyük kolaylık sağlanıyor. Ev almak isteyen vatandaşlar şimdiden planlama yaparak birikim sayesinde konut sahibi olabiliyor. Toplamda 31 bin 149 TL'ye kadar devlet desteği alınabiliyor.

    DEVLET KATKILI KONUT HESABI

    Vakıfbank'tan konut hesabı açıp birikim yapmaya başlayanlar 31 bin 149 TL'ye kadar devlet desteği alabilir.

    Konut hesabında ödenen en az destek miktarından faydalanabilmek için ödeme yapılması gereken süre 3 yıl. Yani Vakıfbank'tan hesap açıp 3 yıl konut hesabına düzenli birikim yaparsanız ve bu hesaptan para kullanımı şartlarına uyarsanız, yaptığınız birikimin yüzde 15, 18 veya 20'si kadar ödeme alırsınız.

    KİMLER KONUT HESABI AÇABİLİR?

    Konut hesabı açma koşullarına dair banka "07.04.2015 tarihi itibari ile tamamı kendi adına kayıtlı Konut sahibi olmayan Türk vatandaşları açtırabilir. 18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından Konut Hesabı açtırılabilir. Konut Hesabı ortak hesap olarak açtırılamaz. Katılımcı birden fazla Konut Hesabı açtıramaz. Konut Hesabı bankalar arasında taşınamaz." şartlarını ilan etti.

        AYLIK VEYA ÜÇ AYLIK NE KADAR ÖDEME YAPMAK GEREKİYOR?

        Konut hesabından ödeme almak için aylık 519 TL yada 3 aylık 1557 TL birikim yapanlar, 3 yıl sonra desteklerini alabilirler. Alınacak destek tutarı yapılan birikimin tutarına ve sürecine bağlı olarak değişecek.

        HANGİ KONUTLARDA GEÇERLİ?

        Vatandaşlar konut hesabı kapsamında elde edecekleri destekleri Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar, Kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanma izin belgesi bulunan konutlar, Konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmazlar için kullanabilecekler.
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