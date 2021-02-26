Ev hayalleri olanlar dikkat! 31 bin 149 TL'ye kadar devlet katkılı konut hesabı! Aylık 519 TL...

AYLIK VEYA ÜÇ AYLIK NE KADAR ÖDEME YAPMAK GEREKİYOR?

Konut hesabından ödeme almak için aylık 519 TL yada 3 aylık 1557 TL birikim yapanlar, 3 yıl sonra desteklerini alabilirler. Alınacak destek tutarı yapılan birikimin tutarına ve sürecine bağlı olarak değişecek.