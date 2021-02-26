"Satıcı işletmelerinin genel bahaneleri 'indirim döneminden kalan fiyatlarımızdı' ya da 'vergi ücretleri değiştiği için farklı fiyat uygulaması yaptık' oluyor. Satıcı işletmelerin tüketicilere karşı ileri sürdüğü bahanelerden bir diğeri ise ürünün vergisinin değiştiği ya da döviz kurundaki farklılık nedeniyle fiyatlara zam geldiği oluyor. Fakat bu bahaneler hukuken bir anlam ifade etmiyor. Eğer vergisinde bir değişiklik varsa ve satıcı işletme bunu raftaki etikete yansıtmadıysa fiyat farkını işletme kendi üstlenmiş demektir. Bunu tüketiciye yansıtması söz konusu olamaz. Eğer işletme döviz kurundan kaynaklı bir zam yaptıysa ve haklı bir ticari gerekçesi yoksa döviz kuru indiğinde fiyatı aynı şekilde indirmesi gerekir."