Marketlerdeki fahiş fiyat uygulamasının yanı sıra tüketicilerin yaşadığı problemlerden biri de gıda ürünlerinin reyonda farklı, kasada farklı fiyatta olması. Haklarından haberdar olmadıkları için tüketiciler çoğu zaman böyle bir durumla karşılaştıklarında kasa noktasında ya ürün için belirtilen fiyattan alışverişine devam ediyor ya da ürünü almayarak vazgeçiyor. Uzmanlar ise vatandaşların haklarını aramaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Marketlerde gıda ürünlerinin reyonda farklı, kasada farklı fiyatta olması vatandaşların tepkisini çekiyor. Öyle ki reyonda 5 lira olan bir ürün kasada 8 lirayı bulabiliyor. Aradaki farkı kasada ya da evinde fark eden tüketici market çalışanına durumu ilettiğinde ise 'etiketi değiştirmeyi unutmuşuz' gibi cevaplarla karşılaşıyor. Tüketici böyle bir durumla karşılaştığında kasa noktasında ya ürün için belirtilen fiyattan alışverişine devam ediyor ya da ürünü almayarak vazgeçiyor. Uzmanlarsa tüketicilere uyarılarda bulunuyor.
MARKET ÇALIŞANLARI 'ETİKETİ DEĞİŞTİRMEYİ UNUTTUK' DİYOR
Reyonda gördüğü fiyata göre bütçesini hazırladığını söyleyen Şermin Turgut, "Reyonda 5 liraya gördüğüm ürün kasada 8 lira olabiliyor. Bu durumu fark ettiğim an ürünü almaktan vazgeçiyorum. Market çalışanları genellikle etiketi değiştirmeyi unuttuk diyor" dedi. Şengül Kahraman ise, "Reyonda farklı, kasada farklı fiyat olunca görevliye söyleyip düzelttirmeye çalışıyorum. Eğer düzeltmiyorlarsa ürünü kasada bırakıyorum almıyorum" diye konuştu.