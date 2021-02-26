KARA LİSTEDEKİ SİCİLİ BOZUK KİŞİYE KREDİ KARTI VERİLİR Mİ?

Bankalarca belirlenen kara listeye eklenen kişilerin Kredi Kayıt Bürosu puanlama sisteminde puanları oldukça düşük olur. Bankalarca kara listeye alınmış bir kişinin kredi kartı alması biraz zor olacaktır.

Fakat bazı bankalar bu konuda diğerlerine göre biraz daha esnek davranıyor. Bu bankalar kampanyalar yaparak, kredi notu düşük olan kişilere de kredi / kredi kartı hizmeti verebiliyor. Sicili bozuk bir kişiye kredi kartı verilir mi araştıranlara bankaların kredi kartı hizmet çeşitlerini incelemelerini öneririz. Bu kampanyalarla bankalar, kara listedeki kişilere düşük limitli kredi kartları verebiliyor.

Kredi kartı alan ve adı kara listede olan bir kişi ödemelerini düzenli olarak yaparsa eğer kara listeden çıkma şansı artıyor. Kişinin ödemelerini düzenli yapması kredi notuna olumlu etki eder.