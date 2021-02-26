Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) pandemide gördüğü ilgi ve güvenle derinleşme fırsatı bulduğunu belirterek, "Enflasyonun üzerinde getiri sağlayan BES fonları ile sektör yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Gönüllü BES'te katılımcı sayısı 6 milyon 900 bin kişiye, fon tutarı da 159 milyar liraya ulaştı. Bu büyümede katılım esaslı BES'in çok önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. Otomatik Katılım Sistemi'nde faizsiz fonların konvansiyonel fonlara göre daha fazla tercih edilmesi ile bu kategorinin beklenenden daha derin ve kapsayıcı olduğu kanıtlandı" dedi. Halkın giderek daha fazla teveccüh gösterdiği faizsiz fonların sektöre doping etkisi yaptığını söyleyen Sincek, "2020'de faizsiz fonların pazar payı geçen yıl sonundaki yüzde 13.70'lik rakamdan yüzde 18.12'ye yükseldi. 2020'de emeklilik sektörü ortalama yüzde 23'lük getiriye sahipken, Emeklilik Gözetim Merkezi'nin hesapladığı EGM Faizsiz Tüm Endeksi verilerine göre sadece faizsiz fonlar ise yüzde 33.9 civarında getiri sağladı. Faizsiz fonlar yüksek oranda getiri ile emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'NİN TASARRUF DİNAMOSU OLDU'

Pandemi gibi zor bir zamanda BES'in çok iyi bir sınav verdiğini anlatan Sincek, şunları kaydetti: "Geleceğin tahmin edilemediği ve yeni normallere dayalı yeni bir dünyanın kurulduğu bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. 'Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak' diyoruz fakat nasıl olacağına dair ancak tahminlerde bulunabiliyoruz. Böylesine belirsiz bir ortamda BES, yatırımcıların ve geleceğini güvence altına almak isteyenlerin en güvenilir adresi oldu. Bu güveni de boşa çıkarmadı. BES; Türkiye ekonomisinin tasarruf dinamosu haline gelerek en güvenilir birikim ve gelecek planlama sistemi oldu. Bu yükseliş grafiğinin hem sektörümüzde hem de ekonomimizde devam edeceğine inanıyorum."