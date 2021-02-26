Emekliye 3'lü kazanç müjdesi: En az 1.500 TL maaş, 625-1.600 TL promosyon, 2.000 TL ikramiye

Son yıllarda emekliler pek çok kazanım elde etti.
Yılda 2 bin lira bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi.
Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor.
Son yıllarda emekliler pek çok kazanım elde etti.
Yılda 2 bin lira bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi.
Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor.
Emekli maaşı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor.
Maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.
SEÇİMİNİ YAPACAK
3 yıllık taahhütle verilen promosyonun tutarı, maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlarda ise en düşük 750 lira oluyor.
Seçilen bankaya göre alınabilecek promosyon bin 600 liraya kadar çıkıyor.
Bayram ikramiyesi de bin lira.
Şimdi emekli olan, ilk ikramiyeyi Mayıs'ta alacak.
Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira ikramiye ceplere girecek.
PROMOSYON NASIL ALINIYOR?
Emeklilik başvurusu yapılırken, banka tercihi işlemi de gerçekleştirilebiliyor.
Bu şekilde bankasını seçen emekli, aylığı bağlanır bağlanmaz "3 yıl maaşımı sizden alacağım" taahhüdünü vererek promosyonunu cebine koyuyor.