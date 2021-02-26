Son haftalarda döviz kurlarında hareketli anlar yaşanırken dolar, euro ve sterlindeki son gelişmeler merakla araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,4370 liradan, avro 9,0420 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2240 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8220 lira olmuştu. Peki, Dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı? İşte dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları
DOLAR, EURO VE STERLİN KURU NE KADAR OLDU?
STERLİN
ALIŞ(TL) 10,3503
SATIŞ(TL) 10,3643
ALTININ KİLOGRAMI 419 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 419 bin 100 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 413 bin 500 lirayı, en yüksek ise 422 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 419 bin 100 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 193 milyon 987 bin 92,13 lira, işlem miktarı ise 2.907,20 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 236 milyon 759 bin 494,66 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası,, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,78 azalışla 408,54 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,48 değer kaybıyla 13.811 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 azalışla 6.624 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 düşüşle 5.737 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,48 değer kaybıyla 8.278 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,78 azalarak 22.879 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,12 azalışla 1,2152 seviyesinden işlem görüyor.