Son haftalarda döviz kurlarında hareketli anlar yaşanırken dolar, euro ve sterlindeki son gelişmeler merakla araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,4370 liradan, avro 9,0420 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2240 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8220 lira olmuştu. Peki, Dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı? İşte dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları

DOLAR, EURO VE STERLİN KURU NE KADAR OLDU?

STERLİN

ALIŞ(TL) 10,3503

SATIŞ(TL) 10,3643