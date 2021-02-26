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    • 26.02.2021 18:00
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    , ve sterlin kuru ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı? 26 Şubat 2021 canlı döviz kurları

    Piyasaların kapanış gününde , ve sterlin döviz kurlarındaki son fiyatları öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Dün, en düşük 7,1560, en yüksek 7,4404 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,6 üzerinde 7,3538'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne artışla başladı. Peki, dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı? İşte 26 Şubat 2021 canlı döviz kurları...

    Dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu?

    Son haftalarda döviz kurlarında hareketli anlar yaşanırken dolar, euro ve sterlindeki son gelişmeler merakla araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,4370 liradan, avro 9,0420 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2240 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8220 lira olmuştu. Peki, Dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı? İşte dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları

    DOLAR, EURO VE STERLİN KURU NE KADAR OLDU?

    STERLİN

    ALIŞ(TL) 10,3503
    SATIŞ(TL) 10,3643

    ALTININ KİLOGRAMI 419 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 419 bin 100 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 413 bin 500 lirayı, en yüksek ise 422 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 419 bin 100 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 193 milyon 987 bin 92,13 lira, işlem miktarı ise 2.907,20 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 236 milyon 759 bin 494,66 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası,, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,78 azalışla 408,54 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,48 değer kaybıyla 13.811 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 azalışla 6.624 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 düşüşle 5.737 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,48 değer kaybıyla 8.278 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,78 azalarak 22.879 puanda bulunuyor.

    Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,12 azalışla 1,2152 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerdeki satışların hızlanması ile oluşan panik havasının tüm piyasaları olumsuz etkilediğini söyledi.

        Tahvil fiyatlarındaki düşüşün yeni stop-loss (zarar kes) satışlarına neden olduğunu ve böylece bir sarmala dönüştüğünü belirten analistler, kısa sürede bir dengelenme olmaması durumunda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) uzun vadeli tahvil alımı ya da getiri eğrisi kontrolü gibi adımları hayata geçirebileceği yorumlarının artık yüksek sesle konuşulduğunu ifade etti.

        Analistler, tahvil piyasasındaki hareketlerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini kaydederek, bugünün veri gündeminde ABD'de kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığını bildirdi.

        ASYA BORSALARI SERT DÜŞTÜ

        Asya borsaları, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hızlı yükselişin ardından oluşan panik satışlarıyla haftanın son işlem gününde sert düştü.

        ABD'de enflasyonist baskıların yükseleceği ve bu paralelde ABD Merkez Bankasının (Fed) tarihi düşük seviyelerde bulunan faizleri beklentilerden önce artıracağına ilişkin fiyatlamaların etkisiyle, tahvil piyasasından çıkışlar hızlandı.

        ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün hızlı yükselişini sürdürerek yüzde 1,60'ın üzerini görürken, bu durum karşısında oluşan panik havası küresel çapta hisse senedi ve döviz piyasalarına da taşındı.

        Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 azalarak 3.515 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,8 gerileyerek 3.013 puan oldu.

        Japonya'da beklentilerden iyi gelen sanayi üretimi verilerine karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 4 değer kaybederek 28.966 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 106,2 seviyelerine geriledi.

        Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,3 azalışla 49.357 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,3 kayıpla 29.119 puanda seyrediyor.

            ALTIN VE PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ

            Küresel ekonomide görünümün yavaş yavaş toparlanmasının yanında, 1.9 trilyon dolarlık yardım paketine bağlı enflasyon endişelerinin ABD hazine tahvil getirilerini yükseltmesi altın fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor. Hafta ortasından itibaren inişe geçen altın fiyatları, ons başına 1,760 dolara kadar düştü.

            Petrol fiyatları da, ABD ekonomisinde büyümeyle birlikte doların yükselişe geçmesinin ardından petrol fiyatlarını da etkiledi ve Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1.0'den çok düşüşle 66 doların altına geriledi.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 1.20 düşüşle 65.26 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 1.09 düşüşle 62.71 dolar,

            - altın yüzde 0.37 düşüşle 1,763.16 dolar,

            - gümüş yüzde 1.29 düşüşle 27.01 dolar,

            - bakır yüzde 1.50 düşüşle 9,355.00 dolar,

            - platin yüzde 0.45 düşüşle 1,218.43 dolar,

            - paladyum yüzde 1.59 düşüşle 2,373.02 dolar düzeyindeydi.
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            Haberler Ekonomi Dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı? 26 Şubat 2021 canlı döviz kurları