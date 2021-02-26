BİM 26 Şubat aktüel kataloğuyla bugün sabah saatlerinden itibaren indirimli ürünler satışa sunuldu. 5 rafta ürün indirimlerinin dikkat çektiği kataloğda fırsatlı diğer ürünler arasında Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, Bilicra Akıllı Çocuk Saati, Elton 40 Inç Full HD Uydulu Led TV ve Chef's Karnıyarık Tenceresi ön planda yer aldı. İşte BİM 26 Şubat aktüel kataloğu ürün listesi

BİM 26 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU