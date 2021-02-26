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    • Ekonomi
    • 26.02.2021 17:28
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    • 26.02.2021 17:28
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    nda inanılmaz indirim fırsatları! 5 rafta aynı anda...

    nda inanılmaz indirim fırsatları bulunuyor. Mutfak, teknoloji, züccadiye, bebek ve giyim ürünlerindeki 5 rafta aynı anda çeşitli indirim imkanları sunuldu. BİM'de bu hafta Elton 40 Inç Full HD Uydulu Led TV, Güral Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı, Dijital Yazı Tahtası, Casilda Home Bebek Yastığı, Fakir Mini Tost Makinesi, Paşabahçe Dantel Çay Takımı ürünlerindeki indirimler dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    takvim.com.tr
    BİM 26 Şubat aktüel kataloğunda indirim fırsatları!

    BİM 26 Şubat aktüel kataloğuyla bugün sabah saatlerinden itibaren indirimli ürünler satışa sunuldu. 5 rafta ürün indirimlerinin dikkat çektiği kataloğda fırsatlı diğer ürünler arasında Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, Bilicra Akıllı Çocuk Saati, Elton 40 Inç Full HD Uydulu Led TV ve Chef's Karnıyarık Tenceresi ön planda yer aldı. İşte BİM 26 Şubat aktüel kataloğu ürün listesi

    BİM 26 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

    Fakir
    Mini Tost Makinesi
    • 750 Watt
    • Özel yapışmaz kaplama pişirme plakaları

    Heifer
    Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge
    • Batarya: 22,2 V DC/2200mA
    • Şarj süresi: 4 saat

        Wee Baby
        2'li Cam Biberon
        • 250-125 ml

        Fisher-Price
        Eğlenceli Dişlikler
        • Farklı çeşitlerde

        Paşabahçe
        2'li Iconic Kulplu Bardak

            Oyunlar

            Oyuncaklar

            Bilicra
            Akıllı Çocuk Saati
            • Konum izleme
            • Rehber ve arama özelliği

            Trax
            Kablolu Çocuk Kulaklığı
            • Yumuşak kulak tamponları
            • Mikrofonlu
                Haberler Ekonomi BİM 26 Şubat aktüel kataloğunda inanılmaz indirim fırsatları! 5 rafta aynı anda...