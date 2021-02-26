Altın fiyatlarında son günlerle birlikte yaşanan son değişimler yatırım yapanların gündemindeki yerini koruyor. Fiyatların inişli çıkışlı bir seyir göstermesiyle özellikle kapanış gününde araştırmalar artışa geçti. Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 418,6 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başladı. Hafta ortasından itibaren inişe geçerek ons başına 1,760 dolara kadar düşen altın fiyatları bu düzeylerde yatay hareket ediyor. İç piyasada, gram altın 420 liraya, çeyrek altın 709 liraya, Cumhuriyet altını da 2,831 liraya geriledi. İşte 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|412,80
|413,00
|418,30
|418,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.721,00
|2.742,00
|2.756,00
|2.777,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|378,00
|382,00
|381,50
|385,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.659,00
|2.679,00
|2.694,00
|2.714,00
|Yarım Ziynet
|1.330,00
|1.340,00
|1.347,00
|1.357,00
|Çeyrek Ziynet
|665,00
|670,00
|673,00
|678,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,33 artışla 418,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 678,00 lira, Cumhuriyet altını 2.777,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,33 yükselişle 418,50 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 419 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 419 bin 100 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 413 bin 500 lirayı, en yüksek ise 422 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 419 bin 100 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 193 milyon 987 bin 92,13 lira, işlem miktarı ise 2.907,20 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 236 milyon 759 bin 494,66 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası,, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.