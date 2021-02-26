Altın fiyatlarında son günlerle birlikte yaşanan son değişimler yatırım yapanların gündemindeki yerini koruyor. Fiyatların inişli çıkışlı bir seyir göstermesiyle özellikle kapanış gününde araştırmalar artışa geçti. Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 418,6 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başladı. Hafta ortasından itibaren inişe geçerek ons başına 1,760 dolara kadar düşen altın fiyatları bu düzeylerde yatay hareket ediyor. İç piyasada, gram altın 420 liraya, çeyrek altın 709 liraya, Cumhuriyet altını da 2,831 liraya geriledi. İşte 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: