AXA, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yaptığı çalışmalarla bu yıl da Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde (GEI) yerini aldı. Kadın liderliği ve yetenek hattı, ücret eşitliği ve cinsiyete dayalı ücret eşitliği, kapsayıcı kültür, cinsel taciz politikaları ve kadınları destekleyen marka kimliği olmak üzere 5 farklı kriterde değerlendirilen Axa, böylece dördüncü kez endekse girdi. Şirket olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda taahhütlerine bağlı olduklarını ifade eden Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, şöyle konuştu: "Axa olarak tüm dünyada iş gücümüzün, işimize değer katan ve insanlığın gelişimi adına insanlar için önemli olan koruma hedefiyle çalışanların yüzde 54'ünü kadınlar oluşturuyor. Kadının güçlenmesi bizim için yeni bir gündem değil. Hem şirket içinde hem de şirket dışında kadınların hayatına değer katacak girişimler üzerinde çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzalayarak da bu konuda ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdik."