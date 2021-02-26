26 Şubat Cuma BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,094744
|1,06
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,091547
|1,05
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,053419
|0,88
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,050963
|0,78
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,107203
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021826
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018370
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,053624
|1,66
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026157
|1,29
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,116808
|1,14
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,156312
|1,13
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,097867
|1,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,112692
|1,20
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,101373
|1,16
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020014
|1,10
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,130159
|1,10
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,181758
|1,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047370
|0,85
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067025
|0,78
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027514
|0,77
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039612
|0,68
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027528
|0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023902
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,073650
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,072611
|0,04
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,032126
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,074413
|0,04
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,050211
|-0,09
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,079724
|-0,08
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,021174
|-0,08
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,082621
|-0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037744
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009790
|-0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010005
|-0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010043
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,043731
|-3,52
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,055491
|-0,30
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,058847
|-0,18
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,077539
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013985
|-0,21
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,022653
|-0,15
|ZEM Katılım Değişken EYF
|0,020929
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020221
|-0,11
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020450
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028865
|-0,35
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026910
|-0,11
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,029476
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,044534
|-0,15
|VEM Altın Katılım EYF
|0,046262
|-0,13
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,044482
|-0,13
|HEM Altın Katılım EYF
|0,027482
|-0,13
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,042859
|-0,09