26 Şubat Cuma BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,094744 1,06 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,091547 1,05 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,053419 0,88 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,050963 0,78 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,107203 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021826 0,36 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018370 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,053624 1,66 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,026157 1,29 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,116808 1,14 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,156312 1,13 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,097867 1,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,112692 1,20 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,101373 1,16 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020014 1,10 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,130159 1,10 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,181758 1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047370 0,85 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067025 0,78 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027514 0,77 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039612 0,68 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027528 0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023902 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,073650 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,072611 0,04 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,032126 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,074413 0,04

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: