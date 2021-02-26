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    • Ekonomi
    • 26.02.2021 16:54
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    • 26.02.2021 16:54
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    26 Şubat Cuma BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile "" fonları oldu. 26 Şubat Cuma BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    26 Şubat BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,094744 1,06
    Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,091547 1,05
    Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,053419 0,88
    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,050963 0,78
    AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,107203 0,72
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021826 0,36
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018370 0,21
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,053624 1,66
    Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,026157 1,29
    BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,116808 1,14
    NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,156312 1,13
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,097867 1,13
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,112692 1,20
    Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,101373 1,16
    VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020014 1,10
    Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,130159 1,10
    Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,181758 1,06
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047370 0,85
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067025 0,78
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027514 0,77
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039612 0,68
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027528 0,67
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023902 0,05
    NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,073650 0,04
    BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,072611 0,04
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,032126 0,04
    Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,074413 0,04

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050211 -0,09
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,079724 -0,08
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021174 -0,08
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,082621 -0,07
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037744 -0,07
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009790 -0,23
    AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010005 -0,19
    AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010043 -0,07
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,043731 -3,52
    Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055491 -0,30
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,058847 -0,18
    Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,077539 -0,05
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013985 -0,21
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,022653 -0,15
    ZEM Katılım Değişken EYF 0,020929 -0,12
    Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,020221 -0,11
    Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020450 -0,07
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028865 -0,35
    Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026910 -0,11
    VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029476 -0,09
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,044534 -0,15
    VEM Altın Katılım EYF 0,046262 -0,13
    ZEM Altın Katılım EYF 0,044482 -0,13
    HEM Altın Katılım EYF 0,027482 -0,13
    Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,042859 -0,09

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    Haberler Ekonomi 26 Şubat Cuma BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?