Devlet 2021 yılında elektrik yardımı yapmaya devam edecek. Vatandaşların elektrik faturası yardım desteğinden faydalanmak için sağlamaları gereken koşullar ve yapmaları gereken işlemleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. Elektrik Tüketim Desteği (ETD) adı altında yapılan bu yardım ile aylık gelen faturalarınızdan her ay 103 Liraya kadar düşürülmesi sağlanıyor. Dar gelirliye elektrik tüketim desteği uygulaması 1 Mart 2019'da başlamıştı. Bu yıl da devam eden uygulama kapsamında 2 milyon 22 bin hanede, her ay ortalama 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödeyecek.
PTT ELEKTİRİK YARDIMI NASIL ALINIR?
Aile Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara sağladığı elektrik yardımları başvuruları ve ödemeleri başladı. Elektrik tüketim desteği için devletin sunduğu özel koşulların sağlanması durumunda ödenen yardıma PTT elektrik yardımı deniyor. Geçtiğimiz sene milyonlarca vatandaşın başvurduğu ve yine milyonlarca ihtiyaç sahibi vatandaşa sağlanan yardım, bu sene 2021 yılında da vatandaşlara sağlanacak. 2020 yılında en az 53 TL elektrik yardımı ödenirken, en fazla 106 TL olarak elektrik yardımı ödemesi yapılmıştır. 2021 yılı PTT elektrik yardımı koşulları da belli oldu. PTT yardımı şartları neler ? PTT elektrik yardımı için hangi evrakla nereye gidilecek?
Aile Bakanlığı'nın yardıma muhtaç vatandaşlar için sağladığı yardımlar merak konusu oldu. Aile Bakanlığı tarafından vatandaşlara sağlanan ve PTT tarafından ödemesi yapılan elektrik yardım parası için vatandaşlardan belli başlı aranan şartlar var. Aile Bakanlığı tarafından vatandaşlara sağlanan ve PTT tarafından ödemesi yapılan elektrik yardım parası için vatandaşların halen devam eden sosyal yardımlardan yararlanıyor olmaları gerekmektedir. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bağlı olan vakıflardan, vatandaşlara yardımlar sağlanmaya devam ediyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından sağlanan ve bu vakıflardan sosyal yardım alan vatandaşlara elektrik yardımı ödemesi otomatik olarak sağlanıyor.
Aile Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan elektrik ödemesi ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan elektrik faturası ödemesi yardımı için yapılan resmi açıklamada şu sözlere yer verildi. "3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler faydalanmaktadır."ifadelerini kullanıldı. Bu açıklamadan anlayacağımı gibi, Aile Bakanlığı'nın sağladığı bu destek için ödeme alacak olan vatandaşlar Aile Bakanlığı tarafından seçiliyor.