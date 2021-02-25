20.000 TL’ye varan sosyal yardım! GSS, gıda, yakacak, barınma, kadınlara, muhtaç asker ailesi ve elektrik yardımı nasıl alınır?

20.000 TL'ye varan sosyal yardım müjdesi! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maddi durumu kötü olan ve geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bakanlık aile yardımları, eğitim yardımları, sağlık yardımları, özel amaçlı yardımlar, yaşlı ve engelli yardımları başlıkları altında vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması adına destek vermeyi sürdürüyor. Devlet kaynaklı sosyal yardımlar vatandaşların hayatını bir nebze olsun kolaylaştırmak için belirlenen şartları taşımaları halinde veriliyor.
GIDA YARDIMLARI
Başta dini bayramlar (Ramazan ve Kurban Bayramı) olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödeme yapılır. Ödemenin tutarı bakanlığa bağlı mütevelli heyeti tarafından belirlenir. Gıda yardımı ödemesi hakkından yararlanmak için bireylerin 18 yaşından büyük ve ihtiyaç sahibi durumunda gerekir. İhtiyaç sahipliği durumu hane içinde düşen kişi başı gelir üzerinden hesaplanır. Buna göre kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olması şarttır.
BARINMA YARDIMLARI
Kişilerin barınamayacağı kadar eski, bakımsız ve sağlık koşullarının elverişsiz olduğu evlerin bakım ve onarımı için barınma yardımı yapılır. Muhtaç ailelere betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve yaşanılan doğal afet kapsamında ev eşyası alımı da barınma yardımı içerisinde değerlendirilir.
Barınma yardımı 18 yaşından büyük ve hane içindeki kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olanlara verilir. Aynı zamanda barınma yardımı için yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan birine sahip olunması gerekir. Son olarak ise; onarım ya da bakım yapılacak evin tam hisseli tapusu tek bir kişiye ait olmalıdır. Belirlenen şartlara uygun olan ev onarımlarında 20.000 TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000 TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL'ye kadar destek verilir.