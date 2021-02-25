Ve netleşti! Asgari ücretlilere, sigortalı çalışanlar, memurlara, emeklilere ödenen devlet yardım destekleri mest ediyor

Tek tek açıklandı! Asgari ücretlilere, sigortalı çalışanlar, memurlara, emeklilere ödenen devlet yardım destekleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk pandemi sürecinde yapılacak Normalleşme Desteği için başvuruların e-SGK üzerinden yapılacağını açıkladı. Ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında istenilen koşullara uygun olan vatandaşların vefat etmesinin sonrasında ailelerine cenaze ödeneği verilir. Cenaze ödeneğinin temel işlevi ortaya çıkan cenaze masraflarının karşılanmasıdır. Cenaze yardımı ilk etapta vefat eden kişinin resmi nikahlı eşine, çocuklarına ya da anne ile babasına ödenir.
CENAZE YARDIMI NEDİR? CENAZE YARDIMININ ŞARTLARI NELERDİR?
Cenaze ödeneği temelde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara uygun olan kişilerin vefat etmesi durumunda ailesine bir defaya mahsus olarak ödenen yardımı ifade eder. Cenaze yardımı ödemesi SGK bünyesinde çalışma hayatını devam ettiren veya emekli olmaya hak kazanan, yaşlılık maaşı alan ya da sigortalı olarak 1 yıllık süreyi tamamladıktan sonra işten çıkartılanlardan aynı sene içinde vefat eden vatandaşların defin işlemiyle ilgilenecek yakınlarına yapılır. Cenaze yardımının şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çerçevesinde belirlemiştir. Buna göre;
İş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda vefat eden,
Sürekli olarak iş göremezlik geliri, malülen emeklilik ya da yaşlılık aylığı alırken vefat eden,
Kendisinin adına en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen sigortalıların vefat etmesi halinde hak sahiplerine cenaze ödeneği yatırılır.
CENAZE ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİR?
Cenaze ödeneği temelde defin işlemlerini yürüten kişilere ödenir. Cenaze yardımının şartlarına uygun olan kişilerin vefat etmesi durumunda birinci dereceden akrabalara ödeme yapılır. Cenaze ödeneği kapsamında birinci dereceden akraba statüsünde vefat edenlerin resmi nikahlı eşi, çocukları, kardeşi, anne ve babası yer alır. Vefat eden kişinin cenaze işlemlerinin birinci dereceden akrabaları dışında karşılanması durumunda ise cenaze yardımı ödemesinin işleyişi değişir. Cenaze masraflarının tüzel ya da gerçek kişilerin cenaze masraflarının karşılanması durumunda cenaze yardımı bu kurum veya tüzel kişilere yapılır. Cenaze ödeneğinin verilebilmesi için kişilerin cenaze masraflarını karşıladığını ispat etmesi şarttır.