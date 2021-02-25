Taşeron işçi maaş zammı gelişmesi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile HAK İş Başkanı Mahmut Arslan ,2020 TİS öncesi Çalışma Bakanlığı'nda kritik görüşme gerçekleştirdi. Çalışma Bakanlığı'nın 2021 yılı TİS görüşmelerinde taşeron işçilere ne kadar maaş zammı sunacağı merak konusu. 900 bin taşeron işçinin önümüzdeki birkaç yıl boyunca alacağı maaş oranlarının belli olacağı TİS görüşmelerinde yer alan tüm zam oranlarını, kulis değerlendirmelerini haberimizde inceledik. İşte 2021 TİS görüşmeleri ve taşeron işçi maaş zam görüşmeleri.
TAŞERON İŞÇİLER ADINA TİS TARİHİ
Kamu müessese ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerinin ücretlerine yapılacak zam oranlarından atama hakkına kadar uzanan tüm yeni haklar 2021 TİS ile netlik kazanacak.
TAŞERON İŞÇİLERİN İLK GÜNDEM MADDESİ MAAŞ ZAM ORANI
Taşeron işçilerin maaşlarında yaşanmayan iyileştirme nedeniyle alım güçleri azaldı. Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan işçilerin maaşları asgari ücretin altında kaldığı anlar oldu. Bu dönemde Çalışma Bakanlığı'nın ek düzenlemesi ile maaşı asgari ücretin altında kalanlara ek hükümler uygulandı ve asgari ücret ödenmesi sağlandı.