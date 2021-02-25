SON DAKİKA! Ev, araba, iş yeri, dükkan satışında faizsiz dönem! Yasa değişiyor...

İŞYERİ VE DÜKKÂN

Hürriyet'in haberine göre yapılan toplantılarda, daha çok ev ve araba satış faaliyeti gösteren şirketlerin, benzer bir yöntemle, işyeri ve dükkân satışı da gerçekleştirdiği belirtilerek, yasada yer almayan bu tanımlamanın metne konulması gerektiğine karar verildi. Sisteme göre, bazı inşaat şirketlerinin yaptığı dükkân ve işyerlerini bu yöntemle pazarladığı, ayrıca, kendisine dükkân bulan vatandaşın da faizsiz satış firmalarına başvurarak, bu yöntemden yararlandığı bilgisi aktarıldı. Düzenlemeye bunun da dahil edilmesine karar verildi.