SON DAKİKA! Ev, araba, iş yeri, dükkan satışında faizsiz dönem! Yasa değişiyor...

Faizsiz ev ve araba satışlarında mağduriyetin doğmaması ve bu işi yapan kuruluşların daha iyi denetlenmesi için hazırlanan yasa teklifinde bazı değişiklikler planlandı. TBMM Genel Kurulu'nda önümüzdeki hafta ele alınması planlanan yasa kapsamına, aynı yöntemle dükkân ve işyeri satanlar da dahil edilecek.
ŞİRKET SAYISI AZALACAK
Edinilen bilgiye göre, sayıları son dönemlerde artan şirketlere çeki-düzen getirmek ve yeterli sermayesi olmayanların bu işi yapmasını önlemek için yapılan çalışmalarda son noktaya gelindi. Genel Kurul'da ele alınacak yasa teklifinin hayata geçirilmesinden sonra 85 olan şirket sayısının yarı yarıya azalacağına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.
İŞYERİ VE DÜKKÂN
Hürriyet'in haberine göre yapılan toplantılarda, daha çok ev ve araba satış faaliyeti gösteren şirketlerin, benzer bir yöntemle, işyeri ve dükkân satışı da gerçekleştirdiği belirtilerek, yasada yer almayan bu tanımlamanın metne konulması gerektiğine karar verildi. Sisteme göre, bazı inşaat şirketlerinin yaptığı dükkân ve işyerlerini bu yöntemle pazarladığı, ayrıca, kendisine dükkân bulan vatandaşın da faizsiz satış firmalarına başvurarak, bu yöntemden yararlandığı bilgisi aktarıldı. Düzenlemeye bunun da dahil edilmesine karar verildi.