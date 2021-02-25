



Son 24 saat içinde 48,240.07 ve 51,287.49 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.53 düşüşle 49,871.35 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 4.07 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 24 milyar dolarlık düşüşle, 927 milyar dolara geriledi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 1.0 trilyon dolar sınırını 7 Ocak'ta ve 1.5 trilyon dolar sınırını da 15 Şubat'ta aşan toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 2.0 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 504 milyar dolara inerek, 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu.