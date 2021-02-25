Bugün yukarı yönlü seyreden dolar kuru 25 Şubat 2021 tarihinde 7,00 liranın üzerinden işlem görüyor. 2020'nin son haftalarından bu yana düşüş eğiliminde olan döviz kurları rekor seviyelerden uzak bir görünüm çizerken aynı zamanda kritik seviyelerin de altında yer alıyor. Uzmanlar, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle, Türk lirasındaki değer kazancının dolar endeksindeki yükseliş eğilimine karşın devam ettiğini söylüyor.
BUGÜN DOLAR, EURO NE KADAR, KAÇ TL?
6 ayın en düşük seviyelerinde olan dolar/TL, haftanın dördüncü gününde de 7,19 civarında hareket ediyor.
Euro/TL'de ise 9 lira seviyesi kırıldıktan sonra üst üste düşüş sürüyor. Euro/TL bugün 8,70-8,75'ler düzeyinde seyrediyor.
DOLAR KURU NASIL HAREKET EDEBİLİR?
Dolar kuru TCMB'nin faiz toplantısındaki enflasyon ve sıkı para politikası vurgusu nedeni ile 7 seviyesinin altına indi ancak bu seviyedeki seyrini koruyamadı. Gerek küresel bazda yaşanan hareketlilik, gerekse yerli yatırımcıların her düşüşte alıcı pozisyonda olmaları kurun aşağı hareketlerini sınırlıyor.