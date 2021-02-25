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    • Ekonomi
    • 25.02.2021 09:38
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    • 25.02.2021 09:38
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    ve euro ne kadar oldu? CANLI döviz kurları! Dolar neden yükseliyor?

    Haftanın dördüncü işlem gününde döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. /TL dün 7.25'i test ederken, sabahına 7.19'dan başladı. Uzmanlar, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve 'nın () fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle, ndaki değer kazancının dolar endeksindeki yükseliş eğilimine karşın devam ettiğini söylüyor. Peki, ? kaç lira oldu? İşte 25 Şubat canlı döviz kurlarında son durum...

    Dolar neden yükseliyor? 25 Şubat CANLI döviz kurları!

    Bugün yukarı yönlü seyreden dolar kuru 25 Şubat 2021 tarihinde 7,00 liranın üzerinden işlem görüyor. 2020'nin son haftalarından bu yana düşüş eğiliminde olan döviz kurları rekor seviyelerden uzak bir görünüm çizerken aynı zamanda kritik seviyelerin de altında yer alıyor. Uzmanlar, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle, Türk lirasındaki değer kazancının dolar endeksindeki yükseliş eğilimine karşın devam ettiğini söylüyor.

    BUGÜN DOLAR, EURO NE KADAR, KAÇ TL?

    6 ayın en düşük seviyelerinde olan dolar/TL, haftanın dördüncü gününde de 7,19 civarında hareket ediyor.

    Euro/TL'de ise 9 lira seviyesi kırıldıktan sonra üst üste düşüş sürüyor. Euro/TL bugün 8,70-8,75'ler düzeyinde seyrediyor.

    DOLAR KURU NASIL HAREKET EDEBİLİR?

    Dolar kuru TCMB'nin faiz toplantısındaki enflasyon ve sıkı para politikası vurgusu nedeni ile 7 seviyesinin altına indi ancak bu seviyedeki seyrini koruyamadı. Gerek küresel bazda yaşanan hareketlilik, gerekse yerli yatırımcıların her düşüşte alıcı pozisyonda olmaları kurun aşağı hareketlerini sınırlıyor.

        TCMB sıkı para politikası seyrini sürdüreceği ve enflasyonda kalıcı düşüş sağlanıncaya kadar faiz indirimine gitmeyeceği için ülkeye para girişi devam edecektir. Dolar kurunun 7 seviyesinin üzerinde 7.11'in aşılması ile ilk hedefi 7.30 seviyesinde olabilir. Kurda bu seviye aşılırsa 7.54'e doğru çıkış devam edebilir. Para girişinin devam etmesi ve Merkez'in adımlarının etkisini göstermesi halinde yeninden kalıcı olmasa bile 7'nin altı; 6.90 ve 6.85 seviyeleri izlenebilir.
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        Haberler Ekonomi Dolar ve euro ne kadar oldu? 25 Şubat CANLI döviz kurları! Dolar neden yükseliyor?