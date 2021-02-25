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    • Ekonomi
    • 25.02.2021 12:20
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    • 25.02.2021 12:30
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    Son dakika: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? ? Başkanı o tarihi işaret etti!

    Koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 2021 yılına büyük kayıpla girdi. Ocak ayında ciddi düşüşler yaşayan altın fiyatları şubat ayında da dibi gördü. Peki altın fiyatları yükselecek mi? ? Başkanı altın i o tarihi işaret etti. İşte detaylar…

    Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 414 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 413.10 lira seviyesini, en yüksek 416.33 lira seviyesini görürken; saat 09.44 itibarıyla yüzde 0.22 oranında düşüşle 414.72 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 684 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 810 liradan satılıyor.

    Ons altın gün içerisinde en yüksek 1805 dolar seviyesini, en düşük ise 1793 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.52 oranında düşüşle 1793 dolardan işlem gördü.

    "ONS ALTINDA BASKI SÜREBİLİR"
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    ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi değerli madenin 1.800 seviyesinin altına sarkmasına yol açmış gözüküyor. Bunun yanı sıra Johnson&Johnson ilaç şirketinin koronavirüs aşısının güvenli ve etkili olduğunun bildirilmesi yani aşı ve ilaç haberlerinin pandemiye yönelik endişelerin azaltması da güvenli madene olan talep açısından olumsuz bir etkiye sahip. Teknik olarak da göstergeler zayıf bir görüntü çizerlerken, değerli madende baskı sürebilir ki olası düşüşlerde 1.784 ara desteğinin altında 1.770 hedef olarak izlenebilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1.807 ve 1.814 sıralı dirençler olarak izlenebilir.

    BU SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ
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    Teknik olarak incelendiğinde, değerli metalde satışların yoğunlaşması durumunda 1785 ve 1775 seviyeleri destek oluşturabilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1811 ve 1825 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

        GRAM ALTIN DAHA DA ARTACAK
        Altın fiyatlarındaki yükseliş altının ons fiyatına da yansıdı. Altının ons fiyatı 1789 dolar seviyesinden işlem görüyor. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Altında yeniden ABD 10 Yıllık faizlerinin artmasıyla birlikte satışlar var. Bu hafta altından fazla bir şey beklememek lazım. Haftaya altının iyi bir başlangıç yapmasını beklerim. Çin'de kutlamalar bitecek, teşvik paketi gündemde olacak ve Hindistan'dan talep artacak.Altın düşüyor dediğimde gram altın fiyatına bakıp hayır düşmüyor diyenler: Gram altındaki yükseliş dolar kurundaki yükseliş nedeniyle oluyor. Artık gram altın dolardan destek alıyor. Ons altın fiyatı da haftaya artmaya başlayınca gram altın daha da artacaktır." İfadelerini kullandı.

        ALTIN ŞUBAT'I DA KAYIPLA KAPATMAYA HAZIRLANIYOR
        Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Kongresi'ndeki ikinci sunumunda ekonomik toparlanma için daha çok uzun bir yol olduğunu ve fiyat artışına dair işaretlerin istikrarlı ve yüksek bir enflasyona neden olmayabileceğini belirtti.

        10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizlerinin salı günü 8 baz puan artış gösterdikten sonra 3 baz puan gerileyerek yüzde 1,39 seviyesine gelmesiyle, ons altın 25 dolara yakın düşüş kaydettikten sonra bir miktar toparladı.

            ONS ALTIN FİYATI
            Altın, 2021 yılının ilk ayını küresel piyasalarda yüzde 2,67 kayıpla kapattıktan sonra ikinci ayı da benzer bir kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor. Son 7 ayın 6'sını kayıpla kapatan altın, 2013 yılından sonraki en kötü yıl başlangıçlarından birini gerçekleştirdi.

            Sert düşüşe rağmen hafta başına göre artıda olan ons altın TSİ 08:01'de yüzde 0,43 düşüşle 1.798 dolar civarından işlem görüyor.

            GRAM ALTIN FİYATI
            Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL'deki yükselişin hafta başından bu yana yüzde 2,8'i aşmasıyla 414 TL civarında seyrediyor. Geçen hafta dolar/TL'deki yatay seyre rağmen küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki sert düşüş sonrası gram altın da uzun zamandan sonra 400 TL'nin altına inmişti.

            Gram altın, perşembe günü dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip ederek yüzde 0,5 düşüşle 414 TL civarında bulunuyor.
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            Haberler Ekonomi Son dakika: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? FED Başkanı o tarihi işaret etti!