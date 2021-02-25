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    • Ekonomi
    • 25.02.2021 13:40
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    • 25.02.2021 13:40
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    Pozitif ayrımcılık! Milyonları kapsıyor! 2 maaş birden yatacak! Bunu anında devlet ödüyor

    Milyonları kapsıyor! 2 maaş birden yatacak! Bunu anında devlet ödüyor... Emekli eşlerden biri vefat edince diğerine aylık bağlanır mı? Sorusu oldukça fazla merak ediliyordu. "SSK emeklisi eşlerden biri vefat ettiğinde, hayatta kalan eşe talep etmesi halinde vefat eden eşinden ölüm aylığı (dul aylığı) bağlanır. Ancak kendisi emekli olduğundan aylık bağlama oranı yüzde 50’dir." Sosyal Güvenlik Kurumu bazı durum ve şartlarda emekliye çift maaş hakkı tanımaktadır. Özellikle kadın emekliler için pozitif bir ayrımcılık yapılan çift maaş hakkı için gerekli şartlar nelerdir? Çift emekli maaşı nasıl alınır? Kimler bu haktan yararlanabilir?

    Milyonları kapsıyor! 2 maaş birden yatacak! Bunu anında devlet ödüyor

    Milyonları kapsıyor! 2 maaş birden yatacak! Bunu anında devlet ödüyor... Emekli eşi ölen kadının çift emekli maaşı alması mümkün mü? Çift emekli maaşı nasıl alınır? Kimler çift emekli maaşı alabilir? Emeklilere çifte maaş imkânı şartları nelerdir? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği bazı durumlarda emeklilerin çift maaş alabilmesi sonrasında bu sorular ve cevapları sıkça aranır oldu. İşte çift maaş hakkında daha detaylı bilgi alabilmeniz için hazırladığımız haberimiz… İster SSK (4A) ister Bağ-Kur (4B) ister de Emekli Sandığı (4C) sigortasına tabi olan, vefat etmiş eşinden dul maaşı alan emekliler çift maaş hakkından yararlanmaktadır. Bazı durumlarda ise üç maaş alınabilir. Yine eşinin ölümünden sonra dul aylığı alan kadın emekli, Emekli Sandığı'ndan emekli olan babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabilmektedir. Bu durumda üç maaş hakkı kazanmış oluyor.


    Emekli eşlerden biri vefat edince diğerine aylık bağlanır mı?

    Soru: SGK'dan emeklikte yaşa takılan bir bayanım. Yaşım dolduğunda emekli aylığına bağlanacağım. Eşim de SGK'dan emekli. İleride eşim vefat ettiğinde hem kendi aylığımı hem de eşimin emekli aylığını alabilir miyim? S. ESKİCİ

    Cevap: SSK emeklisi eşlerden biri vefat ettiğinde, hayatta kalan eşe talep etmesi halinde vefat eden eşinden ölüm aylığı (dul aylığı) bağlanır. Ancak kendisi emekli olduğundan aylık bağlama oranı yüzde 50'dir.



    ÖDENEN PRİMLER GERİ ALINABİLİR Mİ?

    Soru: 1954 doğumlu annemin 1992'de Bağkur girişi var. 2003 Ekim ayına kadar eksiksiz olarak prim ödedi. Yanlış hatırlamıyorsam 10 yıl 10 ay prim ödemesi var. İlgili kuruma gittiğimizde 'emekli olması için 4.5 yıl daha SGK'lı çalışması gerekiyor' cevabı aldık. Sanırım 15 yılı doldurması için. Bu eksik günü borçlanabilir mi? Emeklilik imkanı yoksa Bağkur prim iadesini talep edebilir miyiz? Edersek yaklaşık rakam ne olur? Ali FATİH

    Cevap: Anneniz Bağkur'da yaş haddinden emekli olmak için 15 tam yıl (5400 gün) prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi. Aranan yaşı doldurduğundan isteğe bağlı olarak Bağkur'a 4 yıl 2 ay daha prim ödeyerek primini 15 tam yıla tamamlayacağı tarihte emekli olabilir. Anneniz gibi emeklilik için aranan yaşı doldurduğu halde, emekli olacak kadar primi olmayanlardan talep edenlere ödedikleri prim 'yaşlılık toptan ödemesi' adı altında iade edilmektedir. Anneniz talep etmesi halinde, ödediği primleri geri alabilir. Ancak ödenen primlere 1 Ekim 2008'e kadar faiz vb. bir fark tahakkuk ettirilmediğinden alacağı prim iadesi tutarı çok az olur. Annenizin prim ödediği dönemde primler; 24 basamaklı gelir tablo üzerinden ödenmekteydi. Alacağı prim tutarı, üstünden prim ödediği gelir tablosundaki basamak ve göstergesine göre değişir.



        YA 1500 GÜN DAHA PRİM ÖDEYECEK YA DA MART 2025'İ BEKLEYECEK

        SORU: 2 Aralık 1960 doğumlu eşimin ilk SSK başlangıç tarihi 10 Mart 2000. Toplam 5500 gün prim ödemesi var. Eşim hangi yolu izleyerek yaş haddinden emekli olabilir? Akın YALÇIN

        CEVAP: Eşiniz iki şekilde emekli olabilir. 1)7000 gün prim ve 58 yaş şartlarına tabi olarak. Aranan yaşı doldurduğu için bu seçenekte 1500 gün daha prim ödeyip toplam primini 7000 güne tamamlayacağı tarihte emekli olabilir. 2)25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olarak. Prim ve yaş şartını sağladığından bundan sonra prim ödemese de 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracağı 10 Mart 2025'te emekli olabilir.



        19 EKİM 2024'TE EMEKLİSİNİZ

        Soru: 19 Ekim 1968 doğumluyum. 1988'de askere gidip 18 ay askerlik yaptım. Bağkur girişim 21 Ocak 1998. Hiç borcum yok. Acaba ne zaman emekli olabilirim? Yılmaz SOYLU

        Cevap: Askerliğinizin 8 ayını borçlanmanız halinde, emekli olmak için; 25 tam yıl (9000 gün) prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabi olursunuz. Borçlanmadan sonra prim ödemenizi ara vermeden 21 Mayıs 2022'ye kadar devam ettirerek toplam priminizi 9000 güne tamamlamanız şartıyla, 56 yaşınızı dolduracağınız 19 Ekim 2024'te emekli olabilirsiniz.

        ÇİFT EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

        Anne veya babanın ölümü sonrası bağlanacak maaşlardan biri Emekli Sandığı kapsamında ise kız çocuklarına her iki aylık da tam ödenmektedir. Erkek çocuklarına ise öğrenim görmemeleri durumunda 18 yaşını, orta öğrenim görmeleri durumunda 20 yaşını, yüksek öğrenim görmeleri durumunda ise 25 yaşını doldurana kadar veriliyor. 25 yaş sonrası ölüm aylığı hakkı bitiyor.

        * Anne-babanın ölümü 30 Eylül 2008 tarihinden sonra ise;

        – Her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.

        – Her ikisi Bağ-Kur'lu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.

        – Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.

        – Her ikisi de 1 Ekim 2008'den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş,

        – Her ikisi de 1 Ekim 2008'den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.

        – Anne, babadan biri Bağ-Kur ya da SSK'lı, diğeri Emekli Sandığı'na tabi ise yetim iki maaşı tam alır.

        *Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 öncesi ise;

        – İkisi SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

        – İkisi de Bağ-Kur'lu ise yüksek olan maaş bağlanır.

        – İkisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır.

        – Sigorta statüleri farklı ise tam maaş bağlanır.

            *Ölümlerden ikisi de 1 Ekim 2008 öncesi ise;

            – Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise iki maaşın ikisi de tam ödenir.

            – İkisi de SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

            – İkisi de Bağ-Kur'lu ise tek maaş ödenir.

            – İkisi de devlet memuru ise ve memurluk 1 Ekim 2008'den önce başladı ise tercih edilen aylık tam ödenir.

            KAYNAK: POSTA
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            Haberler Ekonomi Pozitif ayrımcılık! Milyonları kapsıyor! 2 maaş birden yatacak! Bunu anında devlet ödüyor