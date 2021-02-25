Pozitif ayrımcılık! Milyonları kapsıyor! 2 maaş birden yatacak! Bunu anında devlet ödüyor

ÇİFT EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

Anne veya babanın ölümü sonrası bağlanacak maaşlardan biri Emekli Sandığı kapsamında ise kız çocuklarına her iki aylık da tam ödenmektedir. Erkek çocuklarına ise öğrenim görmemeleri durumunda 18 yaşını, orta öğrenim görmeleri durumunda 20 yaşını, yüksek öğrenim görmeleri durumunda ise 25 yaşını doldurana kadar veriliyor. 25 yaş sonrası ölüm aylığı hakkı bitiyor.

* Anne-babanın ölümü 30 Eylül 2008 tarihinden sonra ise;

– Her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.

– Her ikisi Bağ-Kur'lu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.

– Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.

– Her ikisi de 1 Ekim 2008'den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş,

– Her ikisi de 1 Ekim 2008'den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.

– Anne, babadan biri Bağ-Kur ya da SSK'lı, diğeri Emekli Sandığı'na tabi ise yetim iki maaşı tam alır.

*Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 öncesi ise;

– İkisi SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

– İkisi de Bağ-Kur'lu ise yüksek olan maaş bağlanır.

– İkisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır.

– Sigorta statüleri farklı ise tam maaş bağlanır.