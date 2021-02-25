Pozitif ayrımcılık! Milyonları kapsıyor! 2 maaş birden yatacak! Bunu anında devlet ödüyor

Milyonları kapsıyor! 2 maaş birden yatacak! Bunu anında devlet ödüyor... Emekli eşi ölen kadının çift emekli maaşı alması mümkün mü? Çift emekli maaşı nasıl alınır? Kimler çift emekli maaşı alabilir? Emeklilere çifte maaş imkânı şartları nelerdir? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği bazı durumlarda emeklilerin çift maaş alabilmesi sonrasında bu sorular ve cevapları sıkça aranır oldu. İşte çift maaş hakkında daha detaylı bilgi alabilmeniz için hazırladığımız haberimiz… İster SSK (4A) ister Bağ-Kur (4B) ister de Emekli Sandığı (4C) sigortasına tabi olan, vefat etmiş eşinden dul maaşı alan emekliler çift maaş hakkından yararlanmaktadır. Bazı durumlarda ise üç maaş alınabilir. Yine eşinin ölümünden sonra dul aylığı alan kadın emekli, Emekli Sandığı'ndan emekli olan babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabilmektedir. Bu durumda üç maaş hakkı kazanmış oluyor.
Emekli eşlerden biri vefat edince diğerine aylık bağlanır mı?
Soru: SGK'dan emeklikte yaşa takılan bir bayanım. Yaşım dolduğunda emekli aylığına bağlanacağım. Eşim de SGK'dan emekli. İleride eşim vefat ettiğinde hem kendi aylığımı hem de eşimin emekli aylığını alabilir miyim? S. ESKİCİ
Cevap: SSK emeklisi eşlerden biri vefat ettiğinde, hayatta kalan eşe talep etmesi halinde vefat eden eşinden ölüm aylığı (dul aylığı) bağlanır. Ancak kendisi emekli olduğundan aylık bağlama oranı yüzde 50'dir.
ÖDENEN PRİMLER GERİ ALINABİLİR Mİ?
Soru: 1954 doğumlu annemin 1992'de Bağkur girişi var. 2003 Ekim ayına kadar eksiksiz olarak prim ödedi. Yanlış hatırlamıyorsam 10 yıl 10 ay prim ödemesi var. İlgili kuruma gittiğimizde 'emekli olması için 4.5 yıl daha SGK'lı çalışması gerekiyor' cevabı aldık. Sanırım 15 yılı doldurması için. Bu eksik günü borçlanabilir mi? Emeklilik imkanı yoksa Bağkur prim iadesini talep edebilir miyiz? Edersek yaklaşık rakam ne olur? Ali FATİH
Cevap: Anneniz Bağkur'da yaş haddinden emekli olmak için 15 tam yıl (5400 gün) prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi. Aranan yaşı doldurduğundan isteğe bağlı olarak Bağkur'a 4 yıl 2 ay daha prim ödeyerek primini 15 tam yıla tamamlayacağı tarihte emekli olabilir. Anneniz gibi emeklilik için aranan yaşı doldurduğu halde, emekli olacak kadar primi olmayanlardan talep edenlere ödedikleri prim 'yaşlılık toptan ödemesi' adı altında iade edilmektedir. Anneniz talep etmesi halinde, ödediği primleri geri alabilir. Ancak ödenen primlere 1 Ekim 2008'e kadar faiz vb. bir fark tahakkuk ettirilmediğinden alacağı prim iadesi tutarı çok az olur. Annenizin prim ödediği dönemde primler; 24 basamaklı gelir tablo üzerinden ödenmekteydi. Alacağı prim tutarı, üstünden prim ödediği gelir tablosundaki basamak ve göstergesine göre değişir.