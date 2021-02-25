Söz konusu program ile ilgili detayları aktaran Bakan Selçuk, "Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimiz sektör, meslek ve hedef kitle çerçevesinde ilgili meslek birlik ve odaları, üniversiteler, bu alanda çalışma yapmış kişi ve kurumlar ile diğer kamu ve özel sektör kurum/kuruluşlarıyla iş birliği yapmakta. Bu kapsamda 2016 yılında düzenlenmeye başlanan geleneksel meslekler kapsamındaki kurs ve programlardan Kasım ayı sonuna kadar 33 bine yakın kişi yararlandı. Bu yıl ise Kasım ayı sonuna kadar 5 bine yakın kişi bu kurs ve programlara katıldı" dedi.

Öncelikle işgücü piyasasında hâlen istihdam ve gelir elde etme olanağının mümkün olduğu geleneksel mesleklerle ilgili kursların düzenlendiğinin altını çizen Bakan Selçuk, "Mesleki Eğitim Kurslarımıza katılan kursiyerlerimize günlük 40 TL tutarında kursiyer zaruri gideri ödüyor ve kursiyerlerimizin Genel Sağlık Sigortası primlerini yatırıyoruz" diye açıklamada bulundu.

Geleneksel meslekler kapsamındaki kurs ve programa katılan vatandaşlara maddi destek de sağlanıyor. Geleneksel mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programına katılanlara, programa katıldıkları her bir fiilî gün için 89,40 TL; öğrenci olan katılımcılara 67,05 TL ve işsizlik ödeneği alan kursiyerlere ise 44,07 TL ödeniyor.