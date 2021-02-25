İNG, İş Bankası ve Akbank bu bankalara kredi ve kredi kartı borcu olana iyi haber-işte borç kapatma başvurusu. Borç demek yük demektir. Zaten hayatın farklı zorlukları sizi yorarken bir de parasal olarak borçlanmak yükünüzü artıracaktır. Eğer farklı bankalara borcunuz varsa aylık birden fazla ödeme yüküyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bundan dolayı bankalara olan borçlarınızı tek bir banka çatısı altına toplamanızda fayda vardır. 3 banka tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada borç kapatma kredisi ile diğer bankalara olan vadesi geçmiş gecikmeye takılmış kredi kartı ve kredi borçlarının ödeneceğine yer verildi. Borç kredisi isteyen bireylerin daha önceden bankacılık ürünlerini kullanmış olmaları gerekiyor.
EN UYGUN FAİZİ VEREN 3 BANKA
Resmi internet sayfalarına baktığımızda borç kapatma kredisi veren bankaların bu kredileri verdiği görülüyor. İNG ve İş Bankası'nın açıklamalarına göre kredinin 36 vadeye kadar verileceği bildirildi.
NEDEN 36 AY SINIRI VAR?
BDDK , pandemi sürecinde 60 aya kadar çıkardığı kredi vade sayısını geçtiğimiz ay aldığı karar ile 36 aya kadar düşürdü. Bankalar, ihtiyaç kredilerini en fazla 36 ay vadeye kadar verebiliyor.