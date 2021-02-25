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    • Ekonomi
    • 25.02.2021 12:16
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    • 25.02.2021 12:16
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    İNG, ve bu bankalara kredi ve kredi kartı borcu olana iyi haber-işte borç kapatma başvurusu

    Değişik bankalardan kredi çekerek kullanan vatandaşlar, bu borçlarını tek bir çatı altına toplamak istemektedirler. Hal böyle olunca bankaların bu tip alıcılarına özel bazı avantajları bulunuyor. Dağınık banka borçları olan banka alıcıları ile tek bir bankaya ödeme yaparak, daha düşük faiz oranları ile ödemeye imkân sağlayan bir bankacılık hesabı olarak belirleyebiliriz. Farklı bankalara borcu olan ve vadesi geçmiş olan borçların kapatılması için kapatma kredisi başvurularının başladığının bildirildiği açıklamada, uygun faiz oranları ile diğer bankalara olan borçların tek borç altında toplanacağı ve uygun faiz ile vade seçenekleri ile geri ödeneceğine yer verildi.

    takvim.com.tr
    3 bankadan kredi ve kredi kartı borcu olana iyi haber-işte borç kapatma başvurusu

    İNG, İş Bankası ve Akbank bu bankalara kredi ve kredi kartı borcu olana iyi haber-işte borç kapatma başvurusu. Borç demek yük demektir. Zaten hayatın farklı zorlukları sizi yorarken bir de parasal olarak borçlanmak yükünüzü artıracaktır. Eğer farklı bankalara borcunuz varsa aylık birden fazla ödeme yüküyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bundan dolayı bankalara olan borçlarınızı tek bir banka çatısı altına toplamanızda fayda vardır. 3 banka tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada borç kapatma kredisi ile diğer bankalara olan vadesi geçmiş gecikmeye takılmış kredi kartı ve kredi borçlarının ödeneceğine yer verildi. Borç kredisi isteyen bireylerin daha önceden bankacılık ürünlerini kullanmış olmaları gerekiyor.

    EN UYGUN FAİZİ VEREN 3 BANKA

    Resmi internet sayfalarına baktığımızda borç kapatma kredisi veren bankaların bu kredileri verdiği görülüyor. İNG ve İş Bankası'nın açıklamalarına göre kredinin 36 vadeye kadar verileceği bildirildi.

    NEDEN 36 AY SINIRI VAR?

    BDDK , pandemi sürecinde 60 aya kadar çıkardığı kredi vade sayısını geçtiğimiz ay aldığı karar ile 36 aya kadar düşürdü. Bankalar, ihtiyaç kredilerini en fazla 36 ay vadeye kadar verebiliyor.

        İNG BANK

        Kredi borçlarını ING'ye taşıyanlar %1,44'ten başlayan faiz oranlı kredilerimize başvurarak farklı bankalara olan borçlarını kapatabilirler. Borç Transferi kampanyası ile mevcut kredilerinizi tek bir yerde toplayıp vadelerini ve aylık taksit tutarlarını yapılandırabilir, ödemelerinizi de yine tek bir yerden kolaylıkla yapabilirsiniz.

        İŞ BANKASI

        Farklı bankalardaki mevcut kredilerinizi Borç Kapatma Kredisi ile İş Bankası'nda birleştirerek size uygun taksit tutarına göre 36 aya kadar bölebilir ve ödemelerinizi tek bir yere kolayca yaparak, rahatça kontrol altına alabilirsiniz.

        AKBANK KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA KAMPANYASI

        Kredi kartı taksitlendirme ile diğer bankalardaki kredi kartı borçlarınızı uygun faiz oranıyla Axess'inize aktarabilir, ayrıca ÜCRETSİZ 9 aya kadar taksitlendirebilirsiniz. Taksitli Borç Transferi'nden faydalanmak için Akbank İnternet'i kullanabilir veya size en yakın şubeye başvurabilirsiniz. Kredi Kartı taksitlendirme, kredi kartı borcunuzun Axess'in "Taksitli Borç Transfer" ürünü ile ödenmesi işlemine denir. Diğer bankalarda olan kredi kartı borcunuzu Akbank aracılığı ile ödeme işleminize denir. Taksitli Borç Transferi işleminde ücret alınmamaktadır.
        Kullanılabilir limitiniz dahilinde en az 200 TL, en fazla 20.000 TL borç tutarı transfer edilebilir.

            Borç Kapatma Kredisi Nedir?

            İnsanlar farklı ihtiyaçlarını gidermek için farklı bankalarda kredi çekebilmektedirler. Başlangıçta bu bir sorun gibi gözükmese de sonrasında ödeme zorlukları ortaya çıkmaktadır. Bu tür sorunlarla karşılaşanlar için borçlarınızı tek bir çatı altına toplama fırsatı doğuyor. Farklı bankalara olan borçlarınızı tek bir çatı altına toplayabilirsiniz. Borçlarınızı bir araya topladığınız bankadan borcunuz kadar kredi çekebilir ve bu krediyi uygun faiz oranıyla ödeyebilirsiniz.

            Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür.

            Borç Kapatma Kredisi İçin İstenen Evraklar

            Borç kapatma kredisi için başvuru yaptığınız banka sizden bazı belgeler istemektedir. Ayrıca düzenli olarak ödeme yapmanız da önemlidir. Eğer ödemelerde sorun yaşamışsanız ve kredi notunuz düşükse bankanın kredi borcunuzu tek ele toplaması da gerçekleşmeyebilmektedir. Borç transferi kredisi için gerekli evraklar şunlardır:

            Kimlik Belgesi
            İkametgâh Belgesi (Kayıtlar güncel ise, son 3 aya ait sabit fatura yeterli.),
            Maaş Bordrosu (Ön onay verilmemesi durumunda gerekir)
            Gelir durumunuz ve ödemeleriniz iyiyse banka borç transfer kredisine hemen onay verecektir.

            Borç Kapatma Kredisini Kimler Kullanabilir

            Dağınık banka borçları olan banka müşterileri borç kapatma kredisi ile tek bir bankaya ödeme yaparak, daha düşük faiz oranları ile ödemeye olanak sağlayan bir bankacılık ürünü olarak tanımlayabiliriz. Borç kredisi isteyen bireylerin daha önceden bankacılık ürünlerini kullanmış olmaları gerekiyor. Kredi kartı, kredili mevduat hesabı veya kredi borcu olmayan kişiler, borç kapatma kredisinden yararlanamazlar. Bu sayılan Genel şartları taşıyan banka müşterileri; kredi puanları ve düzenli gelirleri el verdiği zaman rahatlık içersinde, borç transfer kredisine başvurabilir

            Bankacılık ürünleri kullanımından oluşan borçlar için; borç transfer kredisine başvurmak isteyen banka müşterilerinin, mevcut borçlarını kredi başvuru formunda yakın tutarlarda belirtmeleri gerekiyor. Bu noktada alınabilecek en iyi önlem ise müşterilerin borç tutarları hakkında bilgi sahibi olmaları genellikle kredi borçlarının tamamını kapatmaları konusunda kendilerine büyük faydalar sağlayabiliyor. Tabii kredi puanı da oldukça büyük önem arz ediyor. Kredi kullanmak için yeterli kredi puanına sahip olan bireyin, yasal takip sürecine girmemiş olması gerekiyor. Bu şartlarda borç transfer kredisinden yararlanabiliyor.
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            Haberler Ekonomi İNG, İş Bankası ve Akbank bu bankalara kredi ve kredi kartı borcu olana iyi haber-işte borç kapatma başvurusu