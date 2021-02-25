Devletten 1.150 TL ve 960 TL’ye varan kira desteği! Kira yardımı veren devlet kurumları! Kira yardımı başvuru adresi!

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE BELEDİYE KİRA YARDIM ÖDEMELERİ

İhtiyaç sahibi vatandaşlara kira yardımı ödemesinde bulunan kurumlardan olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile belediyeler kira yardımlarını belli şartlar altında sağlarlar. Bu şartlar vatandaşların maddi durumları ile ilgili olup kira yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılır.

Kira yardımı almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken ilk koşul gelir şartı. Eğer ailede kişi başına düşen gelir tutarı belli bir rakamın altındaysa kira yardımı sağlanır. Yüksek ve düzenli geliri olan ailelere kira yardımı ödemesi yapılmaz.

Bunun dışında kira yardımı almak için başvuruda bulunan kişinin üzerinde gayrimenkul veya mal varlılığı olmaması gerekiyor. Kurumlar sosyal güvencesi ve düzenli aylık geliri olan vatandaşların başvurularını da kabul etmiyorlar. Emekli maaşı, dul ya da yetim aylığı alanların başvuruları da kabul edilmiyor.