Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.02.2021 09:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2021 09:58
    ABONE OL

    25 Şubat 2021: oldu? 25 Şubat il il fındık fiyatları listesi! , , ...

    'nin kuzeyinde binlerce kişinin gelir ve geçimini sağlayan fındık ile ilgili araştırmalar sürüyor. Haftanın dördüncü gününde güncel fındık fiyatları hakkında araştırmalara başlandı. Fındık borsasının durumundaki değişikliklerin yukarı doğru gitmesi için beklentiler var. 25 Şubat 2021 Perşembe günü ? ? İşte , , , , , Ünye, , , , , , ve güncel fındık fiyatları...

    25 Şubat 2021 fındık fiyatları: Fındık fiyatları ne kadar?

    Türkiye'nin kuzeyine can veren gelir kalemlerinden biri olan fındık ile ilgili sorgulamalar ikinci ayın son haftasında da başladı. Binlerce fındık sahibinin yanı sıra onları işlemek ve farklı ürünlerde kullanmak isteyen firmalar ve yurt dışındaki birçok şirket son seviyeler hakkında bilgi sahibi olmak üzere araştırmalarda bulunuyor. Tüketicinin sofrasına gelene kadar birçok aşamadan geçen fındığın son dönemdeki fiyatları için üreticiler daha da yükselmesi gerektiğini ve masraflarını çıkaramadıklarını söylüyorlardı. Özellikle de mart ayına doğru giderken nasıl bir seyir izlendiği merak konusu oldu. Peki, güncel fındık fiyatları kaç lira? İşte 25 Şubat Perşembe 2021 Ordu, Samsun, Zonguldak, Kocaeli, Giresun, Sakarya, Çarşamba, Ünye, Düzce, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon güncel fındık fiyatları...

    25 ŞUBAT GÜNCEL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

    İllere ve ilçelere göre güncel fındık fiyatları değişmektedir. Aşağıda birçok il ve ilçeye ait fındık fiyat aralığı yer almaktadır.

    TMO fındık fiyatları: 21,00 TL - 22,50 TL

    Zonguldak fındık fiyatları: 22,75 TL - 24,00TL

    Samsun fındık fiyatları: 25,15 TL - 26,00 TL

    Trabzon fındık fiyatları: 22,25 TL - 23,50 TL

    Giresun fındık fiyatları: 23,05 TL - 25,55 TL

    Kocaeli fındık fiyatları: 22,75 TL - 24,50 TL

    Ordu fındık fiyatları: 24,00 TL - 24,00 TL

    Sakarya fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,50 TL

    Akçakoca fındık fiyatları: 22,82 TL - 25,20 TL

    Çarşamba fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,75 TL

    Düzce fındık fiyatları: 22,82 TL - 25,20 TL

    Fatsa fındık fiyatları: 23,80 TL - 25,00 TL

    Terme fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,30 TL

    Ünye fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,30 TL

    "FINDIK FİYATLARI 35 LİRA CİVARI OLMALI"

    Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin yaptığı açıklamada geçen yıl fındığın 30 liraya satıldığını ve kurun şu an 35 lira civarında olması gerektiğini aktararak, il ve ilçe ziraat odalarının fındık fiyatları ile ilgili olarak sürekli manipülasyon konusunda üreticilere uyarılarda bulundu. Şahin açıklamasında, "Kabuklu fındık bugün 35 TL'ye geliyor. 2020 yılının haziran ayında kabuklu fındığı 30 liraya sattık, şuanda ise dolardaki kur farkından dolayı yaklaşık 35 lira civarında bir fiyata satılıyor. Şu anda 23-22 liraya kadar fındık fiyatlarının düşürülmesi demek manipülasyonun eseri olabilir" demişti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi 25 Şubat 2021: Fındık fiyatları ne kadar oldu? 25 Şubat il il fındık fiyatları listesi! Ordu, Giresun, Trabzon...