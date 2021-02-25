Türkiye'nin kuzeyine can veren gelir kalemlerinden biri olan fındık ile ilgili sorgulamalar ikinci ayın son haftasında da başladı. Binlerce fındık sahibinin yanı sıra onları işlemek ve farklı ürünlerde kullanmak isteyen firmalar ve yurt dışındaki birçok şirket son seviyeler hakkında bilgi sahibi olmak üzere araştırmalarda bulunuyor. Tüketicinin sofrasına gelene kadar birçok aşamadan geçen fındığın son dönemdeki fiyatları için üreticiler daha da yükselmesi gerektiğini ve masraflarını çıkaramadıklarını söylüyorlardı. Özellikle de mart ayına doğru giderken nasıl bir seyir izlendiği merak konusu oldu. Peki, güncel fındık fiyatları kaç lira? İşte 25 Şubat Perşembe 2021 Ordu, Samsun, Zonguldak, Kocaeli, Giresun, Sakarya, Çarşamba, Ünye, Düzce, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon güncel fındık fiyatları...