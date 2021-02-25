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    • Ekonomi
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    • 25.02.2021 08:53
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'dan flaş açıklaması

    Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren '' çalışmalarımızda sona geldik." ifadelerini kullandı.

    Bakan Elvan'dan flaş ekonomik reform açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı , "" çalışmalarında sona geldiklerini belirterek, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 reformlar yılı olacak." ifadelerini kullandı.

    Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi.

    Bakan Elvan, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan flaş ekonomik reform açıklaması