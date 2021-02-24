Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.02.2021 11:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.02.2021 11:31
    ABONE OL

    Zamlı maaş ödemeleri ilk defa verilecek: Bayram için emeklilere verilen ikramiyenin tüm detayları belli oldu!

    yakınına bakanlar için her ay periyodik olarak yapılan evde bakım ödemeleri için yeni bir zam geldi. Zamlı ücret ödemeleri ilk kere Şubat ayı içerisinde vatandaşlara ödenmeye başladı. Bir yandan da hane içerisinde babaların emekli olması gidişatı olursa ve bayramı olmak üzere iki kere ödenen bayram ikramiyesi ödemeleri dikkate alınmayacak. Aynı zamanda emeklilere bu yıl da 2 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. İlk ikramiye, büyük ihtimalle 10-12 Mayıs’ta ceplere girecek. Mayıs ayı bitmeden emekli aylığı bağlananlar da bu ödemeden yararlanacak. Peki yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabilecek mi?

    takvim.com.tr
    Zamlı maaş ödemeleri ilk defa verilecek: Bayram için emeklilere verilen...

    Engelli yakına bakanlar için her ay düzenli olarak yapılan evde bakım ödemeleri için yeni bir zam geldi. Zamlı maaş ödemeleri ilk defa şubat ayı içerisinde vatandaşlar için ödenmeye başladı. Enflasyon oranlarının ocak ayından bu yana zamlanması ile beraber ödemeler 1657 TL seviyesine kadar artış gösterdi. Memur maaş kat sayıları ile beraber endeksleri olan evde bakım aylıkları bu sayede ocak ayında zamlı bir şekilde hesaplaması yapılarak ödendi. Öte yandan İlk ikramiye, büyük ihtimalle 10-12 Mayıs'ta ceplere girecek. Mayıs ayı bitmeden emekli aylığı bağlananlar da bu ödemeden yararlanacak

    Zamlı maaş ödemeleri ilk defa verilecek

    Ağır engelli yakınlarına bakmaya devam eden kişiler için her ay düzenli olarak evde bakım ödemeleri veriliyor. Bir yandan da fiili bir şekilde bakımların yapılmasının yanı sıra kan bağı da şart olacak. Gelir sınırlarının olması koşulu ile bir yandan da bayram ikramiyeleri ödenmeye devam edecek mi sorusu kafaların karışmasına neden oluyor. Ocak ayından bu yana yapılan düzenlemeler ile geçen sene meydana gelen düzenleme bayram ikramiyelerinden dolayı kesintiye uğrayan evde bakım parası kesilmesinin önüne geçildi.

    Enflasyon oranlarının ocak ayından bu yana zamlanması ile beraber ödemeler 1657 TL seviyesine kadar artış gösterdi. Memur maaş kat sayıları ile beraber endeksleri olan evde bakım aylıkları bu sayede ocak ayında zamlı bir şekilde hesaplaması yapılarak ödendi.

        Emeklilere bu yıl da 2 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek.

        İlk ikramiye, büyük ihtimalle 10-12 Mayıs'ta ceplere girecek.

        Mayıs ayı bitmeden emekli aylığı bağlananlar da bu ödemeden yararlanacak

        Peki yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabilecek mi?

        İşte 2021 emekli bayram ikramiyesine dair 8 soruda rehber...

        KİMLER YARARLANACAK?

        SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

        Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

        NE KADAR ÖDENECEK?

        Emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarından önce bin lira alacak. Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

        2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

        2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

        KESİNTİ YAPILIR MI?

        İkramiyeden kesinti yapılamıyor ve haczedilemiyor.

        NE ZAMAN ÖDENECEK?

        Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

            BAŞVURU GEREKİYOR MU?

            Hayır, SGK ödemeyi başvuru gerekmeksizin yapıyor.

            TUTAR ARTACAK MI?

            İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Emeklilerin, ikramiyenin bu yıl artırılması yönünde beklentileri bulunuyor.

            YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK Mİ?

            İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı aranıyordu.

            Geçen yıl yapılan değişiklikle bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi.

            Mayıs ayı sonuna kadar aylık bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.

            Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Zamlı maaş ödemeleri ilk defa verilecek: Bayram için emeklilere verilen ikramiyenin tüm detayları belli oldu!