Zamlı maaş ödemeleri ilk defa verilecek: Bayram için emeklilere verilen ikramiyenin tüm detayları belli oldu!

Engelli yakına bakanlar için her ay düzenli olarak yapılan evde bakım ödemeleri için yeni bir zam geldi. Zamlı maaş ödemeleri ilk defa şubat ayı içerisinde vatandaşlar için ödenmeye başladı. Enflasyon oranlarının ocak ayından bu yana zamlanması ile beraber ödemeler 1657 TL seviyesine kadar artış gösterdi. Memur maaş kat sayıları ile beraber endeksleri olan evde bakım aylıkları bu sayede ocak ayında zamlı bir şekilde hesaplaması yapılarak ödendi. Öte yandan İlk ikramiye, büyük ihtimalle 10-12 Mayıs'ta ceplere girecek. Mayıs ayı bitmeden emekli aylığı bağlananlar da bu ödemeden yararlanacak
Zamlı maaş ödemeleri ilk defa verilecek
Ağır engelli yakınlarına bakmaya devam eden kişiler için her ay düzenli olarak evde bakım ödemeleri veriliyor. Bir yandan da fiili bir şekilde bakımların yapılmasının yanı sıra kan bağı da şart olacak. Gelir sınırlarının olması koşulu ile bir yandan da bayram ikramiyeleri ödenmeye devam edecek mi sorusu kafaların karışmasına neden oluyor. Ocak ayından bu yana yapılan düzenlemeler ile geçen sene meydana gelen düzenleme bayram ikramiyelerinden dolayı kesintiye uğrayan evde bakım parası kesilmesinin önüne geçildi.
Enflasyon oranlarının ocak ayından bu yana zamlanması ile beraber ödemeler 1657 TL seviyesine kadar artış gösterdi. Memur maaş kat sayıları ile beraber endeksleri olan evde bakım aylıkları bu sayede ocak ayında zamlı bir şekilde hesaplaması yapılarak ödendi.