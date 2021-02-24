Zamlı maaş ödemeleri ilk defa verilecek: Bayram için emeklilere verilen ikramiyenin tüm detayları belli oldu!

Zamlı maaş ödemeleri ilk defa verilecek

Ağır engelli yakınlarına bakmaya devam eden kişiler için her ay düzenli olarak evde bakım ödemeleri veriliyor. Bir yandan da fiili bir şekilde bakımların yapılmasının yanı sıra kan bağı da şart olacak. Gelir sınırlarının olması koşulu ile bir yandan da bayram ikramiyeleri ödenmeye devam edecek mi sorusu kafaların karışmasına neden oluyor. Ocak ayından bu yana yapılan düzenlemeler ile geçen sene meydana gelen düzenleme bayram ikramiyelerinden dolayı kesintiye uğrayan evde bakım parası kesilmesinin önüne geçildi.