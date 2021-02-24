Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile TESK Başkanı Bendevi Palandöken arasında önceki gün yapılan görüşmede, perakende yasa tasarısı da gündeme geldi. TESK, AVM ve zincir marketlerle ilgili yasanın bir an önce çıkarılmasını isterken Elvan'ın bu konuda İngiltere örneğini verdiği öğrenildi.
İngiltere'de zincir market ile AVM'lerin saat 10.00-18.00 arasında açık olduğuna dikkat çekildi. Cumartesi günleri saat 13.00'te kapanan bu işletmeler, pazar günü ise tümüyle kapalı.
Alınan bilgiye göre Elvan, bu örneğin Türkiye'de olabileceğini, bunun yönetmelikle yapılabileceği belirtti.
İNGİLTERE MODELİ NEDİR?
İngiltere'de uygulanan sisteme göre, AVM ve zincir marketler, hafta içi 10.00 ile 18.00 arası hizmet veriyor. Cumartesi günleri saat 13.00'de faaliyetini sonlandırarak kapanan işletmeler, pazar günü ise hiç açılmıyor.