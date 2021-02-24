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    • Ekonomi
    • 24.02.2021 12:00
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    • 24.02.2021 12:05
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    Bakan duyurdu! AVM'ler için yeni dönem: İngiliz modeline geçiliyor | ?

    Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında nde değişikliğe gidildi. 'nın yayımladığı genelgeye göre alışveriş merkezleri 10.00-20.00 saatlerinde hizmet veriyor. Mart ayından itibaren geçilecek yeni normalleşme süreci için Hazine ve Maliye Bakanı 'dan AVM'ler hakkında yeni kararlar alınabileceğinin sinyali verildi. Bakan Elvan, AVM'lerde İngiliz modelinin kullanılabileceğini gündeme getirdi. Peki, ? AVM'lerde yeni döneme mi geçiliyor? İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    AVM'ler için yeni dönem: İngiliz modeline mi geçiliyor?

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile TESK Başkanı Bendevi Palandöken arasında önceki gün yapılan görüşmede, perakende yasa tasarısı da gündeme geldi. TESK, AVM ve zincir marketlerle ilgili yasanın bir an önce çıkarılmasını isterken Elvan'ın bu konuda İngiltere örneğini verdiği öğrenildi.

    İngiltere'de zincir market ile AVM'lerin saat 10.00-18.00 arasında açık olduğuna dikkat çekildi. Cumartesi günleri saat 13.00'te kapanan bu işletmeler, pazar günü ise tümüyle kapalı.

    Alınan bilgiye göre Elvan, bu örneğin Türkiye'de olabileceğini, bunun yönetmelikle yapılabileceği belirtti.

    İNGİLTERE MODELİ NEDİR?

    İngiltere'de uygulanan sisteme göre, AVM ve zincir marketler, hafta içi 10.00 ile 18.00 arası hizmet veriyor. Cumartesi günleri saat 13.00'de faaliyetini sonlandırarak kapanan işletmeler, pazar günü ise hiç açılmıyor.

        AVM ÇALIŞMA SAATLERİ!

        İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede alışveriş merkezlerinin 10.00-20.00 saatlerinde hizmet vereceği duyuruldu.

        AVM'LERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

        Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunuyor. AVM'lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu kapsamda olduğu, söz konusu yerlerde yemek için kullanılan masalardaki oturma düzenleri de kaldırıldı.

        Buna göre, AVM içindeki bu iş yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek. Genelge uyarınca AVM'ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandırılıyor.

            AVM'LERDE HES DENETİMİ

            Sokağa çıkma yasağıyla ilgili yayımlanan genelgede AVM girişlerinde HES kodu uygulamasının zorunlu olduğu belirtildi. Genelgede;

            "Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının il ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenmesi, ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Kovid-19 sorumlusu ve pazar yeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması, AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanması... " ifadeleri yer aldı.
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