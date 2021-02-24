Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.02.2021 09:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.02.2021 09:09
    ABONE OL

    , nakdi ücret ve açıklaması! Yeni destekler aylık bin 341 lira...

    , nakdi ücret ve açıklaması vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Bu anlamda son kez uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar 19 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer aldı. Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi olarak Mart ayının sonu belirlendi. Ayrıca eğer farklı bir karar verilmezse işten çıkarma kısıtlaması 17 Mart 2021 günü son erecek. Kısa çalışma ödeneğinin sona erecek olması, işverenleri endişelendirdi. İşverenler, maliyetlerin artacağını , işyerleri kapalı kaldığı için borçların biriktiğini, bunları ödemenin de zaman alacağını söylüyor.

    takvim.com.tr
    Kısa çalışma, nakdi ücret ve işten çıkarma yasağı son dakika açıklaması!

    Kısa çalışma, nakdi ücret ve işten çıkarma yasağı tarihi son dakika açıklaması! Yeni destekler aylık bin 341 lira... Kısa Çalışma Ödeneği'nin 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin karar 19 Şubat 2021 Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı, Kısa Çalışma Ödeneği'nin mart ayı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin açıklama resmiyet kazandı. Kısa Çalışma Ödeneği mart ayı sonunda uygulanan tüm iş yerlerinde sona erecek. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alan personellerini normal çalışma düzenine alan işyerlerine prim desteği verilecek. Söz konusu teşvik ile KÇö ve nakdi ücret ödemesinin bitmesinden sonraki aydan itibaren 6 ay süreyle işverenlere bu sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında destek sağlanıyor. Bu çerçevede aylık bin 341 lira destek sağlanıyor.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Son yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüsün olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla verilenKısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı sorusunun cevabı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kısa Çalışma Ödeneği'nin mart ayı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Erdoğan, açıklamasında Kısa Çalışma Ödeneği'nin bitiş tarihini şöyle paylaştı. "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

    Kısa Çalışma Ödeneği'nin 31 Mart 2021 tarihinde sona ereceği Cumhurbaşkanlığı kararında yer aldı. İşte 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'deki Kısa Çalışma Ödeneği kararı; "Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23. maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

        Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

        Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HESAPLAMA 2021?

        Binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin nasıl hesaplandığı işveren ve işçiler tarafından kontrol ediliyor. 26 Mart 2020'den bu yana binlerce kişi Kısa Çalışma Ödeneği almaya devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi ile ilgili kesin bir süresinin belirtilmemesi ise vatandaşları Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanıyor araştırmasına yönlendiriyor. Özellikle emeklilik süresini hesaplamak isteyen çalışanlar "Kısa Çalışma Ödeneği emeklilik süresini kısaltıyor mu" sorularıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi destek hattı ALO 170'ten yardım almaya çalışıyor.

        Kısa Çalışma Ödeneği hesaplanırken, çalışan kişinin 12 ay üzerinden prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Kısa Çalışma Ödeneği hesaplamasında dikkat edilen bir diğer hususta, Kısa Çalışma Ödeneği'nin aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemesi şartının koşulması. Bu şekilde hesaplanan ve başvuran iş yerlerinin işçilerine verilen Kısa Çalışma Ödeneği, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme olarak yapılıyor. Eğer iş yerinin tam olarak faaliyetinin durdurması söz konusu ise Kısa Çalışma Ödeneği üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.

        ASGARİ ÜCRET ARTIŞINDAN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DE ETKİLENİR Mİ?

        2020 yılının mart ayından bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği'nin hesaplanırken günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı alınarak hesaplandığını yukarıda belirtmiştik. 2021 Asgari ücret zammı açıklandıktan sonra çalışan kişinin günlük brüt kazancı da artacağı için Kısa Çalışma Ödeneği'nin de artması bekleniyor. 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği miktarı net olarak ne kadar olacak henüz belirlenmemişken, Kısa Çalışma Ödeneği mart ayı sonuna kadar uzatıldı. Asgari ücret zammı ocak ayında açıklandığı ve şubat ayı maaşlarına etki edeceği için, 2021 zamlı Kısa Çalışma Ödeneği 'nin mart ayı itibari ile hesaplara yatacağı öngörülüyor.

            YENİ DESTEKLER GÜNDEMDE

            İşten çıkarma yasağının sona ermesinin ardından işçi çıkarmalarının önüne geçilmesi için yeni desteklerin de gündemde olduğu aktarıldı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Kısa çalışma, nakdi ücret ve işten çıkarma yasağı tarihi son dakika açıklaması! Yeni destekler aylık bin 341 lira...