Kısa çalışma, nakdi ücret ve işten çıkarma yasağı tarihi son dakika açıklaması! Yeni destekler aylık bin 341 lira... Kısa Çalışma Ödeneği'nin 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin karar 19 Şubat 2021 Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı, Kısa Çalışma Ödeneği'nin mart ayı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin açıklama resmiyet kazandı. Kısa Çalışma Ödeneği mart ayı sonunda uygulanan tüm iş yerlerinde sona erecek. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alan personellerini normal çalışma düzenine alan işyerlerine prim desteği verilecek. Söz konusu teşvik ile KÇö ve nakdi ücret ödemesinin bitmesinden sonraki aydan itibaren 6 ay süreyle işverenlere bu sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında destek sağlanıyor. Bu çerçevede aylık bin 341 lira destek sağlanıyor.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Son yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüsün olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla verilenKısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı sorusunun cevabı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kısa Çalışma Ödeneği'nin mart ayı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Erdoğan, açıklamasında Kısa Çalışma Ödeneği'nin bitiş tarihini şöyle paylaştı. "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Kısa Çalışma Ödeneği'nin 31 Mart 2021 tarihinde sona ereceği Cumhurbaşkanlığı kararında yer aldı. İşte 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'deki Kısa Çalışma Ödeneği kararı; "Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23. maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.