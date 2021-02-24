Birçok kişi haberdar olmadığı için hakkını aramıyor! Çalışana iyi haber! O parayı alabilirsiniz... İşten çıkarma yasağı dolayısıyla iş akdini feshedemeyen işveren, "alacaklarını ödeyeceğim" vaadiyle işçiden istifa dilekçesi alıyor. Dilekçeyi aldıktan sonra ise sanki işçi kendisi istifa etmiş gibi işlem yaparak tazminatlarını ödemeden işçiyi gönderebiliyor. İşçiden bu şekilde alınan istifa dilekçeleri geçersiz kabul ediliyor. İşçinin irade fesadına dayanan istifa halinde işveren ihbar tazminatını da ödemek zorunda kalıyor.
İşten çıkarma yasağı döneminde işçi kendi isteğiyle işten ayrılabiliyor. Kimi işveren, işçisinden istifa dilekçesi alarak kıdem tazminatı ve diğer haklarını ödeyerek işçisi ile helalleşiyor. Ancak, bu durumda işçi kendi isteğiyle işten ayrılmış olduğu için işsizlik ödeneği alamıyor.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre kimi işveren ise "alacaklarını ödeyeceğim" vaadi ile işçisinden istifa dilekçesi aldığı halde hiçbir şey ödemiyor. Önümüzdeki dönemde işçi işveren arasındaki alacak davalarında patlama bekleniyor. Bu davaların önemli bir kısmını da bu şekilde istifa ettirilen işçilerin açtığı davalar oluşturacak.
Yargıtay, işçinin haklı bir nedene dayanmadan ve ihbar süresi tanımaksızın iş sözleşmesini feshetmesini istifa olarak değerlendiriyor. Normalde, işçinin istifa dilekçesinin işverene ulaşmasıyla iş sözleşmesi sona eriyor.
İstifanın işverence kabulü zorunlu değil. Bununla birlikte, işveren istifa dilekçesini işleme koymaz, işçi de iş yerinde çalışmaya devam ederse gerçek bir istifa olarak değerlendirilmiyor. İstifaya rağmen işçinin belirli bir süre daha çalışmaya devam etmesi bir irade beyanı olarak görülüyor. Bu şekilde, belli bir süre sonra geçerli olmak üzere istifa dilekçesi verilmesi halinde, iş sözleşmesinin ikale yoluyla, yani karşılıklı anlaşarak sona erdirildiği kabul ediliyor.