Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan aşırı düşüş dikkat çekmişti ancak bu hafta ibre tersine döndü. Üç gündür yükselişte olan altın vatandaşlarını dikkatini çekmeye devam ediyor. İç piyasada bugün gram altın 415 liraya, çeyrek altın 701 liraya, Cumhuriyet altını da 2,819 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 412 bin 715 lirayı, en yüksek ise 418 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 416 bin 650 liradan tamamladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.789,64 dolardan işlem görüyor. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|410,00
|410,20
|415,50
|415,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.702,00
|2.723,00
|2.738,00
|2.759,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|374,00
|378,00
|379,00
|383,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.641,00
|2.661,00
|2.676,00
|2.696,00
|Yarım Ziynet
|1.320,00
|1.330,00
|1.338,00
|1.348,00
|Çeyrek Ziynet
|660,00
|665,00
|689,00
|694,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,34 artışla 415,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 694,00 lira, Cumhuriyet altını 2.759,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,34 yükselişle 415,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 416 BİN 650 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 416 bin 650 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 412 bin 715 lirayı, en yüksek ise 418 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 416 bin 650 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 313 milyon 218 bin 251,62 lira, işlem miktarı ise 3.210,86 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 347 milyon 913 bin 657,50 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.