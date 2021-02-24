Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan aşırı düşüş dikkat çekmişti ancak bu hafta ibre tersine döndü. Üç gündür yükselişte olan altın vatandaşlarını dikkatini çekmeye devam ediyor. İç piyasada bugün gram altın 415 liraya, çeyrek altın 701 liraya, Cumhuriyet altını da 2,819 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 412 bin 715 lirayı, en yüksek ise 418 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 416 bin 650 liradan tamamladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.789,64 dolardan işlem görüyor. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: