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    • Ekonomi
    • 24.02.2021 20:31
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    • 24.02.2021 20:31
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    22 ayar bilezik, çeyrek ve gram ne kadar oldu? Peş peşe 3. günde yükseliş! Düşüş sonrası neredeyse...

    nda yaşanan son dakika gelişmeler merakla takip ediliyor ve bu bağlamda 22 ayar bilezik, çeyrek ve fiyatları çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Altının ons fiyatı, küresel piyasalarda zayıflayan doların gerilemesiyle yükseldiği 1,800 doların yeniden altına gerilerken, ABD ham petrol stoklarının büyüdüğünü gösteren verilerin ardından sert düşen petrol fiyatları hafif toparlandı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 416 bin 650 liraya yükseldi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,34 artışla 415,70 liradan tamamladı.

    Altında ibre tersine dönüyor! Fiyatlar bir anda...

    Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan aşırı düşüş dikkat çekmişti ancak bu hafta ibre tersine döndü. Üç gündür yükselişte olan altın vatandaşlarını dikkatini çekmeye devam ediyor. İç piyasada bugün gram altın 415 liraya, çeyrek altın 701 liraya, Cumhuriyet altını da 2,819 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 412 bin 715 lirayı, en yüksek ise 418 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 416 bin 650 liradan tamamladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.789,64 dolardan işlem görüyor. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    SALI ÇARŞAMBA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 410,00 410,20 415,50 415,70
    Cumhuriyet Ata Lira 2.702,00 2.723,00 2.738,00 2.759,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 374,00 378,00 379,00 383,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.641,00 2.661,00 2.676,00 2.696,00
    Yarım Ziynet 1.320,00 1.330,00 1.338,00 1.348,00
    Çeyrek Ziynet 660,00 665,00 689,00 694,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,34 artışla 415,70 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 694,00 lira, Cumhuriyet altını 2.759,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,34 yükselişle 415,70 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 416 BİN 650 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 416 bin 650 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 412 bin 715 lirayı, en yüksek ise 418 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 416 bin 650 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 313 milyon 218 bin 251,62 lira, işlem miktarı ise 3.210,86 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 347 milyon 913 bin 657,50 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.

        ALTININ ONSU 1.789,64 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.789,64 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,60 yükselerek 416 bin 650 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,1307 lira, satışta 7,1592 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,0204 lira, satışta 7,0485 lira olarak belirlemişti.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,40'tan, bileşik getirisi de yüzde 14,92'den gerçekleşti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2124, sterlin/dolar paritesi 1,4109, dolar/yen paritesi de 106,02 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,45 kazanımla 65,80 dolardan işlem görüyor.

        ALTIN YENİDEN 1,800 DOLARIN ALTINA İNDİ

        Altının ons fiyatı, küresel piyasalarda zayıflayan doların gerilemesiyle yükseldiği 1,800 doların yeniden altına gerilerken, ABD ham petrol stoklarının büyüdüğünü gösteren verilerin ardından sert düşen petrol fiyatları hafif toparlandı.

        Küresel petrol piyasalarının gündeminde ayrıca, Gelecek hafta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) aylık toplantısı bulunuyor.

        Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 1.01 artışla 64.87 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 1.10 artışla 61.82 dolar,

        - altın yüzde 0.66 düşüşle 1,792.86 dolar,

        - gümüş yüzde 0.45 düşüşle 27.55 dolar,

        - bakır yüzde 1.50 artışla 9,250.00 dolar,

        - platin yüzde 0.65 artışla 1,250.35 dolar,

        - paladyum yüzde 0.45 düşüşle 2,347.11 dolar düzeyindeydi.

        İç piyasada, gram altın 415 liraya, çeyrek altın 701 liraya, Cumhuriyet altını da 2,819 liraya yükseldi.

            ALB Forex'in günlük bülteninde, ABD Tarım Bakanlığı'nın, 19 Şubat'ta yayınladığı 2021 tarımsal Görünüm Raporu'nda, 2020'ye kıyasla azalan arzın, biraz daha düşük toplam kullanım ve daha küçük kapanış stokları öngörüldüğü, Uluslararası Kakao Örgütü'nün de (ICCO), arz fazlası ve kakao fiyatlarını olumsuz etkileyen pandemi ile ilgili sorunlara dikkat çeken raporu açıkladığı belirtilerek, ürünlere ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

            "Buğdayda, 670 dolar direnç seviyesi tekrar test edildi. 670 dolar seviyesinin üzerine geçilmesi durumunda 690 dolar direncine doğru yükseliş hız kazanabilir.

            "Mısır fiyatı yükselen kanal trendi içerisindeki hareketine devam ediyor. Yön tayin etmeye çalışan fiyat, 14 günlük ortalamanın üzerinde seyrediyor.

            "Ocak ayı başından bu yana yükselen trend üzerinde hareket eden ve oluşan sıkışma formasyonunu yukarı yönlü kıran soya fiyatı, yükseliş hareketini sürdürüyor.

            "Pamukta, yükselen kanal direncinden gelen satışların ardından, kanal trend destek seviyesinden yeniden güç kazandı.

            "Şeker fiyatı, son dört yılın en yüksek değerine ulaşmasının ardından kısmi bir gerileme içinde değer kaybetti.

            "Kahve fiyatı, hafta başından bu yana değer kazanmaya devam ediyor. Dün 138.45 dolar seviyesine kadar yükselen kahve fiyatı günlük pivot seviyesinin bulunduğu 136.80 dolardan destek aldı.

            "Kakao fiyatı, geçtiğimiz hafta başlayan düşüş trendin kırılması sonrasında 2500 direncine kadar yükseldi. Trend kırılması sonrasında kakao fiyatında oluşan bayrak formasyonu da kırılmış durumda."
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            Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Peş peşe 3. günde yükseliş! Düşüş sonrası neredeyse...